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La Corée du Sud et le Japon s'engagent à maintenir une coordination étroite après une rare intervention monétaire
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 11:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

De hauts responsables économiques sud-coréens et japonais se sont engagés vendredi à maintenir une communication étroite lors de discussions organisées quelques semaines seulement après une rare intervention monétaire coordonnée visant à soutenir leurs devises.

La rencontre entre Moon Ji-sung, vice-ministre sud-coréen des Affaires internationales, et Atsushi Mimura, haut responsable japonais chargé des questions monétaires, s'est déroulée au ministère japonais des Finances à Tokyo, où les deux hommes ont fait le point sur leurs mesures politiques respectives et sur les risques macroéconomiques mondiaux actuels, a indiqué le ministère sud-coréen des Finances dans un communiqué.

Ces discussions se sont déroulées dans un contexte de mesures politiques agressives et coordonnées sur les marchés des changes.

Le 31 juillet, les autorités de Tokyo et de Séoul sont toutes deux intervenues pour acheter leurs devises, peut-être avec la participation des États-Unis, selon des sources et des analystes. Cette intervention coordonnée, un événement rare, marque une intensification des efforts visant à endiguer la faiblesse de leurs devises.

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