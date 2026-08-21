Paris et Berlin appellent à la libération de la militante hongkongaise Chow Hang-tung

Medina Chow Lau Wah-chun, mère de l'ancienne dirigeante de l'Alliance de Hong Kong Chow Hang-tung, quitte le tribunal de première instance de West Kowloon
La France et l'Allemagne ont appelé vendredi à la libération immédiate de Chow Hang-tung, militante des droits de l'Homme reconnue coupable par la Haute Cour de Hong Kong d'incitation à la subversion avec un autre activiste, Lee Cheuk-yan.
Tous deux faisaient partie d'un groupe organisant des veillées chaque année pour commémorer la répression de Tiananmen. Ils risquent jusqu'à dix années de prison en vertu de la loi sur la sécurité nationale adoptée en 2020.
Agé de 69 ans, Lee Cheuk-yan est l'ancien président de l'Alliance de Hong Kong en Soutien aux Mouvements Patriotiques et Démocratiques en Chine, et Chow Hang-tung, 41 ans, son ancienne vice-présidente.
Dans une déclaration commune, la France et l'Allemagne disent "regretter profondément" le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'avocate, qui s'est vu décerner le prix franco-allemand des droits de l'homme et de l'Etat de droit en 2023.
"Nous appelons à sa libération immédiate et exhortons les autorités de Pékin et de Hong Kong au respect des droits et libertés civils", ajoutent-ils, estimant que "la défense pacifique des droits de l'Homme ne constitue pas un crime".
(Sudip Kar-Gupta, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)
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