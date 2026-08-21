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Paris et Berlin appellent à la libération de la militante hongkongaise Chow Hang-tung
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 12:33
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Medina Chow Lau Wah-chun, mère de l'ancienne dirigeante de l'Alliance de Hong Kong Chow Hang-tung, quitte le tribunal de première instance de West Kowloon

Medina Chow Lau Wah-chun, mère de l'ancienne dirigeante de l'Alliance de Hong Kong Chow Hang-tung, quitte le tribunal de première instance de West Kowloon

La France ‌et l'Allemagne ont appelé vendredi à la ​libération immédiate de Chow Hang-tung, militante des droits de l'Homme reconnue coupable par la Haute Cour ​de Hong Kong d'incitation à la subversion avec un autre activiste, ​Lee Cheuk-yan.

Tous deux faisaient ⁠partie d'un groupe organisant des veillées chaque ‌année pour commémorer la répression de Tiananmen. Ils risquent jusqu'à dix années de prison ​en vertu ‌de la loi sur la sécurité ⁠nationale adoptée en 2020.

Agé de 69 ans, Lee Cheuk-yan est l'ancien président de l'Alliance de Hong ⁠Kong en ‌Soutien aux Mouvements Patriotiques et Démocratiques en ⁠Chine, et Chow Hang-tung, 41 ans, son ‌ancienne vice-présidente.

Dans une déclaration commune, la ⁠France et l'Allemagne disent "regretter profondément" le verdict ⁠de culpabilité ‌prononcé à l'encontre de l'avocate, qui s'est vu ​décerner le prix franco-allemand ‌des droits de l'homme et de l'Etat de droit en 2023.

"Nous ​appelons à sa libération immédiate et exhortons les autorités de Pékin et de ⁠Hong Kong au respect des droits et libertés civils", ajoutent-ils, estimant que "la défense pacifique des droits de l'Homme ne constitue pas un crime".

(Sudip Kar-Gupta, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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2 commentaires

  • 13:37

    Que fait l'Europe pour la libération de Jimmy Lai ??? Boycottons les produits chinois, en commençant par les voitures !

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