Paris et Berlin appellent à la libération de la militante hongkongaise Chow Hang-tung

Medina Chow Lau Wah-chun, mère de l'ancienne dirigeante de l'Alliance de Hong Kong Chow Hang-tung, quitte le tribunal de première instance de West Kowloon

La France ‌et l'Allemagne ont appelé vendredi à la ​libération immédiate de Chow Hang-tung, militante des droits de l'Homme reconnue coupable par la Haute Cour ​de Hong Kong d'incitation à la subversion avec un autre activiste, ​Lee Cheuk-yan.

Tous deux faisaient ⁠partie d'un groupe organisant des veillées chaque ‌année pour commémorer la répression de Tiananmen. Ils risquent jusqu'à dix années de prison ​en vertu ‌de la loi sur la sécurité ⁠nationale adoptée en 2020.

Agé de 69 ans, Lee Cheuk-yan est l'ancien président de l'Alliance de Hong ⁠Kong en ‌Soutien aux Mouvements Patriotiques et Démocratiques en ⁠Chine, et Chow Hang-tung, 41 ans, son ‌ancienne vice-présidente.

Dans une déclaration commune, la ⁠France et l'Allemagne disent "regretter profondément" le verdict ⁠de culpabilité ‌prononcé à l'encontre de l'avocate, qui s'est vu ​décerner le prix franco-allemand ‌des droits de l'homme et de l'Etat de droit en 2023.

"Nous ​appelons à sa libération immédiate et exhortons les autorités de Pékin et de ⁠Hong Kong au respect des droits et libertés civils", ajoutent-ils, estimant que "la défense pacifique des droits de l'Homme ne constitue pas un crime".

(Sudip Kar-Gupta, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par ​Benoit Van Overstraeten)