La Corée du Sud annonce un plan d'investissement d'€505 mds dans l'IA et les puces

par Joyce Lee, Hyunjoo Jin et Heejin Kim

La Corée du Sud a dévoilé lundi une stratégie industrielle de grande ampleur, centrée sur les domaines des puces électroniques et de l'intelligence artificielle (IA) et basée sur des investissements de 505 milliards d'euros étalés sur plusieurs années.

Présenté par le président sud-coréen Lee Jae Myung, ce plan veut tirer parti des recettes fiscales exceptionnelles générées par le secteur des puces grâce au boom de l'IA et aboutir à une meilleure répartition de cette manne dans l'ensemble du pays.

Avec ce plan, porté par Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS - les deux plus grands fabricants mondiaux de puces mémoire - Lee Jae Myung entend ainsi respecter son ses engagements à réduire les disparités régionales et à relancer les économies au-delà de la région métropolitaine de Séoul.

Entouré des dirigeants de Samsung Electronics et de SK Hynix, le président sud-coréen a présenté cette initiative comme un "grand bond en avant", articulé autour du "triple axe" des semi-conducteurs, de l'IA et des centres de données.

"Nous devons nous doter des éléments clés de l'IA plus rapidement que n'importe quel autre pays", a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée.

Samsung et SK Hynix investiront 800.000 milliards de wons (454,4 milliards d'euros) avec leurs fournisseurs pour construire chacun deux nouveaux sites de fabrication de puces dans le sud-ouest de la Corée du Sud, a précisé le ministre de l’Industrie, Kim Jung-kwan.

Le président sud-coréen a précisé que la ville de Gwangju, dans le sud-ouest du pays, et la province de Jeolla du Sud investiraient également entre 5.000 et 20.000 milliards de wons dans ces projets.

Kim Jung-kwan a dit que 81.000 milliards de wons supplémentaires devraient être consacrés à un pôle de conditionnement de puces dans la région de Chungcheong, près de Séoul.

"Pour répondre à la demande en semi-conducteurs qui augmente rapidement, nous devons achever sans délai les pôles de production actuellement en construction", a-t-il déclaré.

"Parallèlement, nous devons nous doter à l'avance d’une capacité de production considérable grâce à de nouveaux investissements à grande échelle, notamment dans la région du sud-ouest. Les sites existants, concentrés autour de Yongin et de Pyeongtaek, ont déjà atteint leurs limites."

Lee Jae Myung a indiqué que le sud-ouest accueillerait d’importants pôles de production de puces, en tirant parti d’une énergie abondante et sous-utilisée.

LE PRÉSIDENT DÉFEND CE PROJET

Les puces de mémoire à haut débit (HBM) produites par Samsung Electronics et SK Hynix 000660.KS sont devenues un élément central dans la course mondiale au développement de systèmes d'IA avancés. Les deux entreprises exploitent déjà d’importantes usines de semi-conducteurs dans la région métropolitaine de Séoul et ses environs.

Le ministre de l'Industrie a également déclaré que le pays allait doubler sa production de mémoire vive dynamique (DRAM) d’ici cinq ans en avançant la construction d’usines dans la région métropolitaine de Séoul au milieu des années 2030.

La DRAM est un type de mémoire utilisé pour alimenter des appareils électroniques tels que les ordinateurs portables et les smartphones, tandis que la HBM est produite en empilant plusieurs couches de DRAM.

Le président de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, a déclaré lors de la présentation du plan que l'entreprise avait choisi Gwangju pour implanter son nouveau pôle de fabrication de puces, tandis que le président de SK Hynix, Chey Tae-won, a indiqué que son entreprise avait besoin de plus de temps pour finaliser le choix d'un site et mettre en place les infrastructures nécessaires dans le sud-ouest du pays.

"Il nous a fallu neuf ans pour créer un pôle à Yongin. De plus, une usine de puces nécessite d’énormes ressources en termes de terrain, d’électricité, d’eau et de main-d’œuvre qualifiée", a déclaré Chey Tae-won.

Les responsables politiques de l’opposition ont vivement critiqué le projet de pôle de puces électroniques du président Lee Jae Myung dans le sud-ouest, se demandant si cette proposition n’était pas motivée par des considérations politiques, étant donné que 85% des électeurs de la région avaient voté pour lui lors de l’élection présidentielle de l’année dernière.

Cette annonce intervient alors que la cote de popularité du président est en chute depuis six semaines de suite pour s’établir à 46,5%, selon l’institut de sondage Realmeter.

Les experts du secteur estiment que la diversification des investissements dans les semi-conducteurs au-delà de Séoul pourrait atténuer les goulets d’étranglement en matière d’infrastructures.

Mais ils soulignent que la construction d’usines de pointe nécessite d’énormes quantités d’électricité et d’eau, une logistique de pointe, des réseaux de fournisseurs étendus et une main-d’œuvre hautement qualifiée — des éléments qui pourraient ne pas se développer assez rapidement dans une nouvelle région pour répondre à la demande croissante en matière d’IA.

(Rédigé par Joyce Lee, Heejin Kim, Brenda Goh, Hyunjoo Jin, Heekyong Yang; Avec la participation de Cynthia Kim et Jihoon Lee; version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)