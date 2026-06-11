La consommation d'alcool devrait diminuer au cours de la prochaine décennie, selon l’IWSR

La consommation mondiale d’alcool devrait reculer au cours de la prochaine décennie, malgré la croissance démographique et la hausse de la demande en Inde, appelée à devenir le deuxième marché mondial des boissons derrière la Chine, selon le cabinet d’études de marché IWSR.

Les ventes du secteur, y compris celles du fabricant de whisky Johnnie Walker, Diageo DGE.L , et d'Anheuser-Busch InBev

ABI.BR , propriétaire des marques de bière Corona et Stella Artois, se sont contractées depuis 2023, et les valorisations boursières ont diminué.

Après un rebond post-Covid-19, les fabricants de boissons affirment que la flambée du coût de la vie, conjuguée à l’évolution des habitudes de consommation, aux préoccupations sanitaires et à l’essor des médicaments amaigrissants, susceptibles de réduire la consommation d’alcool, a eu un impact majeur sur la demande.

Dans sa première prévision sur dix ans couvrant 160 marchés, IWSR indique ne pas s’attendre à un arrêt du recul des volumes de consommation mondiale d’alcool avant 2031. Même en 2035, ceux-ci resteraient inférieurs de 1% aux niveaux de l’an dernier, malgré une hausse de 9% du nombre mondial de consommateurs en âge légal de boire, selon le cabinet.

Les gens boiront moins, la consommation mondiale annuelle d’alcool pur par habitant devant baisser d’ici là de l’équivalent de deux bouteilles de spiritueux ou d’une caisse de vin par personne et par an.

Marten Lodewijks, président et directeur général d’IWSR, estime que l’évolution des goûts des consommateurs constitue un défi majeur et que les entreprises doivent s’adapter plutôt que de "s’appuyer sur les succès passés".

Selon les projections de l’IWSR, les volumes de spiritueux, de bière et de vin devraient reculer d’ici 2035, au profit de nouvelles catégories de boissons, comme les cocktails en canette, qui devraient progressivement s’imposer sur le marché.

L’IWSR prévoit une baisse de plus de 18% de la consommation d’alcool d’ici 2035 sur les plus grands marchés, à savoir la Chine et les États-Unis. Des baisses seront également observées en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni.

Avec une augmentation de 38% au cours des dix prochaines années, l'Inde prendra la place des États-Unis en tant que deuxième marché mondial de l'alcool derrière la Chine d'ici 2032. Parmi les autres pays où la demande devrait augmenter, on trouve le Mexique (+13%), le Vietnam (+15%) et la Colombie (+26%) en termes de consommation d’alcool.

(Reportage Emma Rumney, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)