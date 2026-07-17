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La confiance des consommateurs américains s'améliore en juillet ; la reprise du conflit au Moyen-Orient fait peser un risque de baisse
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La confiance des consommateurs américains a atteint en juillet son plus haut niveau depuis cinq mois, mais cette amélioration devrait être temporaire, car la reprise du conflit au Moyen-Orient entraîne une hausse des prix de l'essence.

L'enquête sur la confiance des consommateurs menée par l'université du Michigan a indiqué vendredi que son indice de confiance des consommateurs avait atteint 54,4 ce mois-ci, son plus haut niveau depuis février, contre un résultat définitif de 49,5 en juin. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de l'indice à 51,0. L'enquête a été menée du 23 juin au 13 juillet, plus de 70 % des entretiens ayant été réalisés avant la rupture du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran la semaine dernière, qui a propulsé les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis un mois. Les prix de l'essence ont augmenté en conséquence.

“La hausse du moral observée ce mois-ci était généralisée à l’ensemble de la population, quelle que soit la tranche d’âge, le niveau de revenu, le patrimoine ou l’affiliation politique”, a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs. “Cependant, les prix restant à des niveaux frustrants, les consommateurs ne se montrent guère enthousiastes à l’égard de l’économie; le moral est en baisse de 12 % par rapport à l’année dernière. Ainsi, la dynamique haussière du moral pourrait s’avérer difficile à maintenir si les récentes baisses des prix de l’essence continuent à s’inverser.”

L’indice de l’enquête mesurant les anticipations des consommateurs en matière d’inflation pour l’année à venir a reculé ce mois-ci à 4,2 %, un niveau qui reste élevé, contre 4,6 % en juin. Les anticipations des consommateurs concernant l’inflation pour les cinq prochaines années sont restées stables à 3,3 %. Les données gouvernementales publiées cette semaine ont montré un ralentissement de l’inflation des prix à la consommation en juin.

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