La confiance des consommateurs américains recule en août, selon le Conference Board

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La confiance des consommateurs américains a chuté en août pour atteindre son plus bas niveau depuis sept mois, les perspectives des ménages concernant le marché du travail et l'inflation s'étant détériorées , selon une enquête publiée mardi. Le Conference Board a indiqué que son indice de confiance des consommateurs avait chuté à 89,4 ce mois-ci – son plus bas niveau depuis janvier – contre 90,2 en juillet (chiffre révisé à la baisse). Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice de 90,2, contre 90,8 initialement annoncé en juillet.

Cette baisse s'explique principalement par un recul de 7,8 % de l'indice des anticipations, qui a contrebalancé la première amélioration en quatre mois de l'opinion des ménages sur la situation actuelle.

“Les consommateurs se sont montrés plus pessimistes quant à la conjoncture économique et au marché du travail pour les six prochains mois”, a déclaré Dana Peterson, économiste en chef au Conference Board. L’indice dit “différentiel de l’emploi” du rapport, qui mesure l’écart entre les personnes interrogées estimant que les emplois sont nombreux et celles estimant qu’ils sont difficiles à trouver, a progressé pour la première fois en trois mois, après avoir atteint en juillet son plus bas niveau depuis plus de cinq ans.

Les consommateurs s’attendent à ce que l’inflation s’accélère au cours des douze prochains mois, passant de 5,6% en juillet à 5,8%.