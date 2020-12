Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La conférence de Munich sur la sécurité reportée en raison de la pandémie Reuters • 09/12/2020 à 15:44









BERLIN, 9 décembre (Reuters) - La conférence de Munich sur la sécurité qui réunit l'élite mondiale de la défense et de la sécurité dans la capitale bavaroise chaque année en février sera reportée en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé les organisateurs mercredi. Le président de la conférence Wolfgang Ischinger a déclaré qu'il cherchait une nouvelle date pour la conférence qui est également connue comme le "Davos de la défense". "Mon objectif est de pouvoir organiser la Conférence de Munich sur la sécurité 2021 dans un format traditionnel avec des rencontres physiques au maximum, dès que les conditions le permettront", a-t-il ajouté. (Sabine Siebold, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

