La compagnie vietnamienne Sun PhuQuoc Airways recevra 8 Airbus A330 d'ici fin avril 2027

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La compagnie vietnamienne Sun PhuQuoc Airways a annoncé qu'elle allait recevoir ses quatre premiers Airbus A330 cette année, puis quatre autres en 2027, dans le cadre de sa stratégie d'expansion sur les marchés internationaux.

* Les deux premiers A330 devraient arriver au Vietnam le mois prochain et entrer immédiatement en service, tandis que deux autres seront livrés d’ici la fin de l’année, a indiqué la compagnie aérienne dans un message publié sur son compte Facebook officiel.

* Quatre autres A330 devraient arriver au cours des quatre premiers mois de 2027.

* Ces gros-porteurs contribueront à renforcer les liaisons de la compagnie vers la Corée du Sud, la Russie, le Kazakhstan, le Japon et l’Australie, a-t-elle précisé.

* La compagnie aérienne a indiqué qu’elle prévoyait de prendre livraison de 40 Boeing 787-9 Dreamliner à partir de 2031.

* Sun PhuQuoc a déclaré qu’elle comptait porter sa flotte à 100 appareils d’ici fin 2035.

* La compagnie aérienne a démarré ses activités en novembre dernier, en se concentrant sur le transport de touristes vers l’île de Phu Quoc, au large de la côte sud du Vietnam.

* Dans un communiqué séparé, l’organisme de formation aéronautique BAA Training a annoncé un partenariat avec Sun PhuQuoc Airways pour la formation des pilotes sur les Airbus A320 à fuselage étroit.