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La compagnie Riyadh Air, soutenue par l'Arabie saoudite, obtient l'autorisation d'exploiter des vols vers les États-Unis
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 17:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La nouvelle compagnie aérienne saoudienne Riyadh Air a obtenu l'autorisation d'exploiter des vols à destination et en provenance des États-Unis, a annoncé mardi le ministère américain des Transports dans un arrêté.

La compagnie aérienne a lancé la semaine dernière son premier vol à destination de Londres avec sa nouvelle flotte de Boeing. Créée en 2023, Riyadh Air est la deuxième compagnie aérienne nationale d'Arabie saoudite après Saudia, et appartient au Fonds public d'investissement du pays. Le ministère américain des Transports a déclaré que "l'octroi de cette autorisation est conforme à l'intérêt public".

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