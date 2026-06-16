Le directeur général de Snap, Spiegel, défend Specs en le qualifiant de pari à long terme et résiste aux pressions des actionnaires activistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jaspreet Singh et Aditya Soni

Evan Spiegel, directeur général de Snap

SNAP.N , a déclaré à Reuters que les nouvelles lunettes de réalité augmentée « Specs » de la société s’inscrivent dans sa stratégie à long terme, repoussant ainsi les demandes des investisseurs activistes qui souhaitaient la fermeture ou la scission de la division déficitaire à l’origine de ce produit.

La société mère de Snapchat a lancé mardi les Specs , ses premières lunettes de réalité augmentée grand public, au prix de 2.195 dollars, les présentant comme l’avenir de l’interaction entre l’homme et la technologie à l’ère de l’intelligence artificielle.

Ce lancement intervient plusieurs mois après qu’Irenic Capital Management a poussé Snap à envisager différentes options pour Specs dans le cadre d’une série de changements qui, selon l’investisseur activiste, pourraient multiplier par au moins cinq la valeur de l’entreprise de réseaux sociaux.

Irenic a fait valoir que Specs devrait être financé de manière autonome, soulignant que Snap avait déjà dépensé plus de 3,5 milliards de dollars pour cette division.

« Même si les investisseurs peuvent souhaiter davantage de rentabilité à court terme, notre mission chez Snap est de favoriser la rentabilité à long terme et le succès durable de l’entreprise », a déclaré Spiegel lors d’une interview.

« L’une des choses sur lesquelles nous avons toujours été clairs depuis la création de Snap… c’est que nous étions attachés à notre vision à long terme. Et cela implique de rester indépendants plutôt que de vendre l’entreprise », a-t-il ajouté.

Spiegel a indiqué que l’entreprise devrait « en dire plus dans le courant de l’année sur la manière dont nous envisageons les partenariats à plus long terme ».

L’entreprise a transformé cette unité en filiale autonome en janvier , une structure qui pourrait lui permettre de lever des fonds auprès d’investisseurs extérieurs.