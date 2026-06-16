SpaceX dépasse Amazon et devient la cinquième capitalisation boursière mondiale

Un écran situé à New York retransmet la prise de parole d'Elon Musk à Starbase, Texas, le 12 juin 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Le géant américain de l'aérospatiale SpaceX est devenu mardi la cinquième capitalisation mondiale, dépassant Amazon et talonnant Microsoft, quatre jours seulement après son entrée en Bourse historique.

Vers 16H55 GMT, l'action du groupe de Starbase (Texas) s'affichait en hausse de 12,37%, propulsant sa valorisation à plus de 2.832 milliards de dollars.

"Cela tient avant tout à l'enthousiasme des investisseurs individuels" qui se confronte à un nombre d'actions disponibles "très faible", car il n'y a "pas de vendeurs chez les investisseurs institutionnels", a commenté Eric Clark, responsable des investissements de Accuvest Global Advisors.

Désormais devancé par SpaceX, Amazon affiche une capitalisation d'environ 2.650 milliards de dollars. Il a fallu quasiment trente ans de cotation au géant du commerce électronique et de l'informatique à distance pour arriver à ce niveau de capitalisation.

SpaceX a également brièvement dépassé mardi la valorisation de Microsoft (environ 2.918 milliards de dollars).

Le mastodonte des puces Nvidia occupe la première place du classement, à plus de 5.000 milliards de dollars, suivi d'Alphabet (Google) et du géant de la tech Apple.

Depuis son introduction en Bourse retentissante vendredi, le titre de la société d'Elon Musk s'est envolé de plus de 60%, porté par la demande des investisseurs, tant individuels qu'institutionnels.

Beaucoup d'entre eux adhèrent à la vision d'Elon Musk: celle d'un conglomérat multi-facettes, hétéroclite pour certains, entre fusées, intelligence artificielle (IA), puces, internet par satellite et réseau social.

"Il y a un véritable engouement pour l'IA" sur les marchés mondiaux et "pour tout groupe susceptible d'être l'un des bénéficiaires de ces dépenses", commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

L'entreprise est parvenue vendredi à lever 86 milliards de dollars lors de son entrée à Wall Street, soit la plus importante introduction en Bourse de l'histoire, loin devant les 25,6 milliards de dollars amassés par le pétrolier Saudi Aramco en 2019.

Le montant récolté avait au départ été annoncé à 75 milliards de dollars, mais les banques partenaires du groupe aérospatial ont fait jouer l'option qui leur permettait de vendre davantage de titres.

"Traditionnellement, les grandes introductions en Bourse connaissent un trou d'air durant la première année de cotation", prévient Eric Clark.

Pour le gérant, "cela devrait se produire quand (le nombre d'actions en circulation) augmentera et avec la première publication de résultats, qui permettra aux gens de réconcilier les fondamentaux (de l'entreprise) avec sa valorisation".

Il ne s'attend pas pour autant à un effondrement, prenant comme comparaison Tesla, autre société contrôlée par Elon Musk. Si le constructeur automobile a connu des décrochages en Bourse, sa capitalisation est toujours restée nettement plus élevée que celle de ses concurrents du secteur.

La capitalisation de SpaceX représente désormais plus de 140 fois son chiffre d'affaires 2025, un ratio hors norme pour une société de cette taille, qui a, par ailleurs, perdu 4,3 milliards de dollars l'an dernier.

Mais analystes et investisseurs voient les revenus du groupe s'accélérer de manière exponentielle dans les années à venir.

Dimanche, Elon Musk a écrit, sur X, que Space X "pourrait atteindre mille milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2030". Aucune entreprise, n'a, à ce jour, franchi ce seuil symbolique, seuls Amazon et Walmart ayant dépassé les 500 milliards.

Cette nouvelle accélération a encore gonflé la fortune (théorique) d'Elon Musk, qui atteint 1.400 milliards de dollars, selon le site du magazine Forbes, soit un écart de plus de mille milliards avec Larry Page, cofondateur de Google (304 milliards), qui occupe la 2e place parmi les personnes les plus riches du monde.