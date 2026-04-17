La compagnie pétrolière serbe NIS, détenue par la Russie, bénéficie d'une nouvelle dérogation aux sanctions américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation de Djedovic Handanovic, détails, contexte, changement de date)

BELGRADE, 17 avril - La compagnie pétrolière serbe NIS

NIIS.BEL , détenue par la Russie, a obtenu une dérogation aux sanctions de 60 jours de la part des Etats-Unis, a déclaré la ministre de l'énergie Dubravka Djedovic Handanovic vendredi en fin de journée. La dérogation accordée par le Bureau américain de contrôle des actifs étrangers (OFAC) permettra à NIS, qui exploite la seule raffinerie de pétrole de Serbie , de continuer à importer du pétrole brut jusqu'à la vente de la participation majoritaire russe à la société hongroise MOL MOLB.BU .

La dérogation précédente, d'une durée d'un mois, a expiré vendredi.

L'OFAC a imposé des sanctions à NIS en octobre dernier dans le cadre de mesures plus larges visant le secteur énergétique russe en raison de la guerre en Ukraine, et a exigé le désinvestissement de Gazprom Neft et Gazprom, ses propriétaires majoritaires russes.

Mme Djedovic Handanovic a estimé qu'il s'agissait d'un signe de progrès dans les négociations sur le changement de propriétaire entre la société hongroise MOL et la société russe Gazprom Neft.

Le 19 janvier, MOL a signé un accord pour acheter une participation combinée de 56 % de Gazprom Neft et Gazprom dans NIS. L'OFAC a donné aux entreprises jusqu'au 22 mai pour finaliser la vente.

La Serbie souhaite également augmenter sa participation dans NIS de 5 % supplémentaires.

"La haute direction de MOL sera à Belgrade samedi, et les équipes opérationnelles seront à Belgrade à partir de mardi pour discuter de tous les détails (de l'accord)", a déclaré Djedovic Handanovic.

Gazprom détient une participation de 11,3 % dans NIS, tandis que son unité pétrolière sanctionnée Gazprom Neft en possède 44,9 %. Le gouvernement serbe en possède 29,9 %, le reste étant détenu par de petits actionnaires et des employés.