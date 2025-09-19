 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La compagnie pétrolière serbe NIS demande une septième dérogation aux sanctions américaines
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière serbe NIS

NISS.BEL , détenue majoritairement par la Russie, a demandé une septième dérogation pour repousser les sanctions américaines qui mettraient en péril son approvisionnement en pétrole brut et cherche à être retirée de la liste des sanctions de Washington, a déclaré la compagnie vendredi.

La précédente dérogation, accordée le mois dernier , expire le 26 septembre.

NIS, détenue majoritairement par les sociétés russes Gazprom Neft SIBN.MM et Gazprom GAZP.MM , exploite la seule raffinerie de pétrole de Serbie dans la ville de Pancevo, à l'extérieur de la capitale Belgrade.

La demande a été soumise le 18 septembre, a déclaré NIS. Elle a ajouté qu'elle avait également déposé une demande de retrait de la liste des "Specially Designated Nationals", mais a reconnu dans sa déclaration qu'il s'agirait d'un "processus complexe et de longue haleine".

Le département du Trésor américain a initialement imposé des sanctions au secteur pétrolier russe le 10 janvier en raison de la guerre menée par Moscou en Ukraine , et a donné à Gazprom Neft 45 jours pour se retirer de la propriété de NIS.

Le site de Pancevo a une capacité annuelle de 4,8 millions de tonnes métriques, couvrant la plupart des besoins de la nation balkanique, et les sanctions pourraient compromettre son approvisionnement en brut via la société croate Janaf JANF.ZA .

