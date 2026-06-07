La compagnie italienne ITA Airways envisage d'intenter une action en justice suite à des défaillances des moteurs Pratt & Whitney

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Allison Lampert

La compagnie italienne ITA Airways décidera dans les huit prochaines semaines si elle va poursuivre en justice Pratt & Whitney, filiale du groupe aérospatial RTX, en raison de problèmes de moteurs qui ont cloué au sol près de 20 % de sa flotte de 80 appareils, a déclaré dimanche le directeur général de la compagnie à Reuters.

Des centaines d'A320neo, la dernière version des avions monocouloirs d'Airbus, ont été cloués au sol dans le monde entier.

Cette situation est en partie due aux longs délais d’attente pour les inspections et les réparations des moteurs, ainsi qu’à un problème de fabrication chez Pratt & Whitney qui a pesé sur la production des moteurs GTF équipant les avions Airbus.

« C'est imminent », a déclaré Joerg Eberhart, directeur général d'ITA Airways, en marge d'un rassemblement mondial des dirigeants des principales compagnies aériennes à Rio de Janeiro. « Nous devrons prendre une décision dans les six à huit prochaines semaines. »

RTX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.