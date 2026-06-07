La compagnie italienne ITA Airways devrait se prononcer très prochainement sur le recours en justice concernant les défaillances des moteurs RTX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails supplémentaires tirés de l'interview du directeur général) par Allison Lampert

La compagnie italienne ITA Airways décidera dans les huit prochaines semaines si elle va poursuivre en justice le fournisseur aérospatial RTX, plus précisément sa filiale RTX.N Pratt & Whitney, en raison de problèmes de moteurs qui ont cloué au sol près de 20 % de sa flotte de 80 appareils, a déclaré dimanche le directeur général de la compagnie.

Des centaines d'A320neo, la dernière version des avions monocouloirs d' AIR.PA d'Airbus, ont été cloués au sol dans le monde entier.

Cette situation est en partie due aux longs délais d’attente pour les inspections et les réparations des moteurs, ainsi qu’à un problème de fabrication chez Pratt & Whitney qui a pesé sur la production des moteurs GTF à faible consommation d’énergie équipant les avions Airbus.

« C'est imminent », a déclaré Joerg Eberhart, directeur général d'ITA Airways, en marge d'un rassemblement mondial des dirigeants des principales compagnies aériennes à Rio de Janeiro. « Nous devrons prendre une décision dans les six à huit prochaines semaines. »

RTX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Le géant industriel américain a précédemment déclaré que Pratt prenait diverses mesures pour améliorer les réparations après avoir révélé en 2023 un nouveau problème avec les moteurs GTF lié à de la poudre métallique contaminée.

« Pour l’instant, nous sommes en train d’évaluer les dommages subis, qui s’élèvent à environ 150 millions d’euros », a déclaré M. Eberhart. « Nous sommes en pourparlers avec Pratt, et ce qu’ils ont proposé jusqu’à présent n’est pas suffisant pour couvrir nos dommages. »