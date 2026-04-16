La compagnie israélienne El Al achètera six 787 supplémentaires et élargira son accord avec Boeing

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El Al Israel Airlines

ELAL.TA a déclaré jeudi qu'elle exerçait son option d'achat de six 787-9 Dreamliner supplémentaires auprès de Boeing BA.N , citant un plan à long terme visant à augmenter la capacité et à améliorer la rentabilité.

Le transporteur national israélien a également déclaré qu'il élargissait son accord avec Boeing pour inclure une option d'achat de **jusqu'à** six autres 787, tandis que certains avions en commande seront transformés en 787-10.

La flotte de 787 d'El Al compte actuellement 17 appareils. Elle prévoit d'atteindre 28 appareils d'ici la fin de la décennie et, à terme, jusqu'à 34, affirmant que cela "renforcerait la position de la compagnie en tant qu'acteur majeur sur le marché international"

En 2016, El Al a signé un accord de 1,25 milliard de dollars avec Boeing pour une commande initiale de 15 avions 787, avec une option pour 13 autres.