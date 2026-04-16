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La compagnie israélienne El Al achètera six 787 supplémentaires et élargira son accord avec Boeing
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 10:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

El Al Israel Airlines

ELAL.TA a déclaré jeudi qu'elle exerçait son option d'achat de six 787-9 Dreamliner supplémentaires auprès de Boeing BA.N , citant un plan à long terme visant à augmenter la capacité et à améliorer la rentabilité.

Le transporteur national israélien a également déclaré qu'il élargissait son accord avec Boeing pour inclure une option d'achat de **jusqu'à** six autres 787, tandis que certains avions en commande seront transformés en 787-10.

La flotte de 787 d'El Al compte actuellement 17 appareils. Elle prévoit d'atteindre 28 appareils d'ici la fin de la décennie et, à terme, jusqu'à 34, affirmant que cela "renforcerait la position de la compagnie en tant qu'acteur majeur sur le marché international"

En 2016, El Al a signé un accord de 1,25 milliard de dollars avec Boeing pour une commande initiale de 15 avions 787, avec une option pour 13 autres.

Valeurs associées

BOEING CO
218,850 USD NYSE -2,33%
EL AL ISRAEL
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