La compagnie canadienne WestJet commande 67 Boeing supplémentaires

( AFP / JASON REDMOND )

La compagnie aérienne canadienne WestJet a commandé 67 avions supplémentaires au constructeur américain Boeing , dont soixante exemplaires du 737 MAX 10, qui n'a toujours pas reçu sa certification par le régulateur américain de l'aviation (FAA), et sept 787-9 Dreamliner.

Cette commande, la plus importante jamais passée par WestJet auprès de l'avionneur américain, porte le total des avions inscrits dans le carnet de commande de Boeing pour le compte de la compagnie canadienne à 123, dont 107 exemplaires du 737 MAX 10, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué commun, précisant que le contrat annoncé mercredi prévoyait des options pour 29 avions de plus.

Aucun montant n'est communiqué. Boeing, comme son concurrent européen Airbus, ne publient plus depuis plusieurs années de prix catalogue, car ils étaient en général très éloignés du prix réel final.

La commande a été passée en juin en tant que client non identifié, précise le communiqué, mais aucune annonce officielle n'avait été faite à l'époque.

Dans le détail, le contrat prévoit une commande ferme pour soixante 737 MAX 10 - la famille du 737 est la plus vendue par Boeing -, avec une option pour vingt-cinq supplémentaires, et une commande ferme pour sept exemplaires du gros porteur 787-9, avec une option pour quatre supplémentaires.

Aucun calendrier de livraison n'est indiqué.

Avec cette nouvelle commande, "WestJet a le plus gros contingent dans le carnet de commandes parmi toutes les compagnies aériennes canadiennes, et elle doublera notre flotte du Dreamliner pour refléter nos projets de croissance", a commenté Alexis von Hoensbroech, patron de WestJet, cité dans le communiqué.

La compagnie a débuté ses activité en 1996 avec une flotte de trois Boeing 737. A l'heure actuelle, elle en exploite près de 150.

Vers 16H10 GMT, l'action Boeing perdait 2% à la Bourse de New York.

Le constructeur, qui tente de sortir d'une longue crise existentielle, enchaîne depuis quelques mois l'annonce de gros contrats avec des compagnies situées dans le monde entier. Ces contrats sont, parfois, inclus dans des accords commerciaux négociés par le gouvernement de Donald Trump.