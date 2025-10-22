Tunisie: 40 migrants subsahariens morts noyés, 30 secourus

Les restes d'embarcations utilisées par des migrants pour traverser la Méditerranée et rejoindre l'Europe sont éparpillés le long du port d'El-Amra, en Tunisie, le 24 avril 2024 ( AFP / FETHI BELAID )

Quarante migrants originaires d'Afrique subsaharienne, dont des bébés, ont péri mercredi en mer au large de la Tunisie alors qu'ils tentaient de rejoindre clandestinement les côtes européennes, a indiqué à l'AFP un responsable judiciaire.

Une embarcation de fortune en fer avec à son bord 70 migrants a chaviré au large de Salakta, une ville côtière proche de Mahdia (sud-est). Quarante sont morts et trente ont été secourus, a précisé le porte-parole du parquet de Mahdia, Walid Chtabri.

Le responsable judiciaire n'était pas en mesure de donner d'autres détails sur le point de départ de ce bateau ni les raisons pour lesquelles il a chaviré.

La route de Méditerranée centrale est considérée comme particulièrement dangereuse avec 32.803 morts ou disparus depuis 2014, selon l'OIM (Organisation internationale pour les migrations).

La Tunisie, dont le littoral se trouve à certains endroits à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa, est devenue ces dernières années, avec la Libye voisine, l'un des principaux points de départ en Afrique du Nord des migrants cherchant à gagner l'Europe.

En 2023, la Tunisie a signé un accord de 255 millions d'euros avec l'Union européenne, dont près de la moitié a été allouée à la lutte contre l'immigration clandestine, entraînant une forte baisse des départs vers l'Italie.

Depuis début 2025, selon le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) de l'ONU, 55.976 personnes, en hausse de 2% sur un an, ont débarqué sur les côtes italiennes, dont une écrasante majorité (49.792) en provenance de Libye et le reste (3.947) de Tunisie.

Les autorités tunisiennes ont commencé début avril à démanteler des camps informels de migrants installés dans des oliveraies près de Sfax, où vivaient au total une vingtaine de milliers de personnes.

Fin mars, le président Kais Saied avait appelé l'OIM à intensifier ses efforts pour assurer les "retours volontaires" des migrants irréguliers vers leurs pays.