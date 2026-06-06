((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour concernant l'expansion internationale et commentaires du directeur général sur les défis du secteur, paragraphes 6 à 10) par Luciana Magalhaes et Gabriel Araujo

La compagnie aérienne low-cost américaine Breeze Airways envisage une introduction en bourse en 2027, a déclaré samedi son directeur général, David Neeleman, précisant que ce projet dépendait des conditions du marché.

La compagnie avait envisagé une introduction en bourse plus tôt, mais a décidé d'attendre en raison des conditions du marché, a-t-il ajouté lors d'un entretien avec Reuters en marge du sommet annuel de l'Association internationale du transport aérien (IATA) à Rio de Janeiro.

“Pour réaliser une introduction en bourse, le marché doit coopérer, le secteur doit coopérer”, a-t-il déclaré.

La compagnie, qui a vu le jour en 2021, s'est progressivement construite pour atteindre la stabilité financière, a déclaré M. Neeleman, ajoutant que la société n'avait pas besoin de lever des capitaux pour l'instant, ce qui lui conférait le luxe d'attendre que le contexte boursier soit favorable avant de faire son entrée en bourse.

M. Neeleman, qui a précédemment fondé JetBlue et Azul, a développé Breeze dans le but de relier des villes américaines de taille moyenne mal desservies grâce à un service point à point abordable.

Breeze se développe également sur les marchés internationaux. La compagnie aérienne a annoncé des liaisons vers le Mexique, le Costa Rica et la République dominicaine; la Jamaïque figurait initialement sur la liste avant d’en être retirée en raison des dégâts causés par un ouragan.

“L'international est un volet important de notre activité”, a déclaré M. Neeleman.

La stratégie s'articule autour d'un modèle de programmation spécifique, avec des vols internationaux les samedis et mercredis, qui sont généralement des jours creux sur le marché intérieur, a-t-il expliqué.

M. Neeleman, qui a travaillé dans le secteur aérien pendant certaines de ses périodes les plus tumultueuses, notamment les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis et la pandémie, s'est montré prudemment optimiste lorsqu'on l'a interrogé sur la situation du secteur aérien.

“Ce n’est pas aussi grave que la pandémie, loin de là”, a-t-il déclaré, faisant référence à la guerre et à la flambée des prix du carburant. “J’espère que cela se résoudra bientôt.”