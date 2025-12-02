La compagnie aérienne argentine Flybondi commande des avions Airbus et Boeing pour un investissement de 1,7 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La compagnie aérienne argentine à bas prix Flybondi a passé commande de nouveaux Airbus AIR.PA et Boeing BA.N dans le cadre d'un plan d'expansion de sa flotte qui nécessitera un investissement d'environ 1,7 milliard de dollars, a-t-elle indiqué dans un communiqué mardi.
* Flybondi ajoutera 15 Airbus A220-300 à sa flotte, avec des options pour cinq autres appareils.
* La compagnie sera le premier opérateur latino-américain de l'avion régional, qui est en concurrence avec les appareils du constructeur brésilien Embraer EMBRJ.SA .
* Les livraisons sont prévues entre 2027 et 2029.
* Flybondi ajoutera également 10 Boeing 737 MAX 10, avec des options pour cinq autres.
* Les livraisons devraient débuter en 2027 et se poursuivre jusqu'en 2030.
* "Cette expansion marque une étape stratégique pour la compagnie aérienne, qui cherchera à croître à la fois en Argentine et sur de nouveaux marchés en Amérique latine et dans les Caraïbes", a déclaré la compagnie.
* Flybondi exploite actuellement 14 Boeing 737-800.
* L'investissement sera mené par COC Global Enterprise, le principal investisseur de Flybondi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer