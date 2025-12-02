 Aller au contenu principal
La compagnie aérienne argentine Flybondi commande des avions Airbus et Boeing pour un investissement de 1,7 milliard de dollars
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 19:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne argentine à bas prix Flybondi a passé commande de nouveaux Airbus AIR.PA et Boeing BA.N dans le cadre d'un plan d'expansion de sa flotte qui nécessitera un investissement d'environ 1,7 milliard de dollars, a-t-elle indiqué dans un communiqué mardi.

* Flybondi ajoutera 15 Airbus A220-300 à sa flotte, avec des options pour cinq autres appareils.

* La compagnie sera le premier opérateur latino-américain de l'avion régional, qui est en concurrence avec les appareils du constructeur brésilien Embraer EMBRJ.SA .

* Les livraisons sont prévues entre 2027 et 2029.

* Flybondi ajoutera également 10 Boeing 737 MAX 10, avec des options pour cinq autres.

* Les livraisons devraient débuter en 2027 et se poursuivre jusqu'en 2030.

* "Cette expansion marque une étape stratégique pour la compagnie aérienne, qui cherchera à croître à la fois en Argentine et sur de nouveaux marchés en Amérique latine et dans les Caraïbes", a déclaré la compagnie.

* Flybondi exploite actuellement 14 Boeing 737-800.

* L'investissement sera mené par COC Global Enterprise, le principal investisseur de Flybondi.

