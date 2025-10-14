La Commission européenne inflige une amende proche de 120 millions d'euros à Gucci (Kering)

(AOF) - La Commission européenne a infligé des amendes aux entreprises de mode Gucci (maison italienne spécialisée dans la mode et le luxe et propriété de Kering ), Chloé (maison de mode française appartenant au Suisse Richemont) et Loewe (maison espagnole de prêt-à-porter de luxe détenue par LVMH ) pour avoir fixé les prix de revente, en violation des règles de concurrence de l'UE. Ces amendes, qui ont été réduites dans les trois cas en raison de la coopération des entreprises avec la Commission, s'élèvent à plus de 157 millions d'euros au total.

Gucci a récolté la plus lourde amende, fixée à près de 120 millions d'euros.

Celles de Chloé et de Loewe s'élèvent respectivement à près de 20 et 18 millions d'euros.

L'enquête de la Commission a révélé que ces trois entreprises de mode se livraient à une pratique dite de " maintien des prix de revente " (RPM : resale price maintenance). Elles limitaient la capacité de leurs détaillants en ligne et physiques, qui sont des revendeurs indépendants, à fixer leurs propres prix de vente pour la quasi-totalité de la gamme de produits conçus et vendus par Gucci, Chloé et Loewe sous leurs marques respectives, notamment les vêtements, les articles en cuir, les chaussures et les accessoires de mode.

Les infractions couvraient l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen ("EEE").

Ces trois entreprises de mode ont interféré dans les stratégies commerciales de leurs détaillants en leur imposant des restrictions, telles que l'obligation de ne pas s'écarter des prix de vente recommandés ; des taux de remise maximaux ; et des périodes spécifiques pour les soldes.