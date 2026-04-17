La Commission européenne attribue un contrat de 180 millions d'euros à quatre fournisseurs européens de services d'informatique dématérialisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec l'évolution du titre OVH dans le paragraphe 8) par Leo Marchandon

La Commission européenne a attribué vendredi un appel d'offres de 180 millions d'euros (212 millions de dollars) pour des services cloud souverains à quatre fournisseurs européens pour une période de six ans, dans le cadre d'une initiative visant à réduire la dépendance de l'Union européenne à l'égard des technologies non européennes.

L'appel d'offres, lancé en octobre 2025, a été attribué au luxembourgeois Post Telecom, à l'allemand StackIT, à Scaleway, l'unité de centre de données du français Iliad, et au belge Proximus PROX.BR .

"Cet appel d'offres s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Commission pour améliorer sa propre souveraineté, en renforçant le contrôle stratégique des technologies et des infrastructures clés", a déclaré l'organe exécutif de l'Union européenne dans un communiqué.

Les fournisseurs ont été sélectionnés en fonction de leur alignement sur le cadre de souveraineté de la Commission en matière d'informatique dématérialisée, pour lequel ils devaient s'assurer que les entités non européennes ont un contrôle limité sur les technologies qu'ils utilisent ou les services qu'ils fournissent, a déclaré la Commission.

"L'augmentation de l'utilisation de l'informatique en nuage de l'UE est essentielle pour renforcer la souveraineté numérique de l'Europe", a déclaré Henna Virkkunen, responsable de la politique numérique de l'UE, sur le site X.

Post Telecom fait appel à ses partenaires OVHcloud OVH.PA et CleverCloud, tandis que Proximus dirige un consortium composé de Mistral AI, Clarence, Thales TCFP.PA et S3NS, la coentreprise de centres de données de Google Cloud GOOGL.O .

Le fondateur et directeur général d'OVHcloud, Octave Klaba, a déclaré dans un post sur X que le consortium Post Telecom avait été sélectionné pour fournir des services cloud aux plus de 40 agences de la Commission européenne, leur permettant ainsi de "prouver qu'il existe des alternatives crédibles en Europe".

Les actions d'OVHcloud cotées à Paris ont augmenté après l'annonce et étaient en hausse d'environ 2,5 % à 1005 GMT.

(1 dollar = 0,8488 euro)