Carburants : le SP95-E10 repasse sous la barre des 2 euros le litre

Les cours du pétrole ont chuté en début de semaine, le baril de Brent repassant notamment brièvement sous 80 dollars.

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Plus de deux semaines après avoir franchi la barre symbolique des deux euros, le prix moyen de l'essence SP95-E10 l'a repassée à la baisse vendredi 7 août en France métropolitaine, selon une moyenne calculée par l'AFP sur la base de données gouvernementales.

Vendredi à 11h, le SP95-E10, l'essence la plus consommée par les Français, se vendait à 1,994 euro le litre (moyenne sur 7.474 stations-services), en baisse de 0,013 euro comparé à jeudi. Depuis le 20 juillet, l'essence SP95-E10 était repassée au-dessus de la barre symbolique des deux euros.

Le gazole, carburant le plus consommé en France, s'achetait vendredi 2,197 euros le litre (moyenne sur 9.615 stations), en baisse de plus d'1% par rapport à la semaine passée (-0,024 centime). Le gazole était repassé au-dessus de 2 euros le 15 juillet tandis que l'essence SP98 coûtait 2,088 euros le litre vendredi, en moyenne sur 7.476 stations (-0,027 euro sur sept jours). Elle n'était pas tombée sous cette barre depuis le 6 juillet.

Réouverture du détroit d'Ormuz ?

Ces chiffres excluent la Corse ainsi que les départements et régions d'outre-mer.

Depuis 2006, les stations-service ont l'obligation de communiquer leurs prix au site gouvernemental www.prix-carburants.gouv.fr. Ces données sont ensuite publiées en libre accès et analysées par l' AFP .

Les cours du pétrole ont chuté en début de semaine, le baril de Brent repassant notamment brièvement sous 80 dollars après que les États-Unis ont dit espérer la conclusion rapide d'un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz , ce qui s'est répercuté à la baisse sur les prix du carburant.

Les prix de l'or noir sont un peu remontés depuis face aux incertitudes persistantes sur la réouverture de ce corridor clé pour la distribution pétrolière. Ils restent toutefois bien plus élevés que le 27 février, veille du déclenchement de la guerre contre l'Iran par les Etats-Unis et Israël.