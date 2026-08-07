(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats de sociétés, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI (+0,07%), tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC sont vus en hausse de 0,21% et de 0,54% respectivement :

* SECTEUR DE LA FINANCE - Des dizaines de sociétés de capital-investissement et d'autres entreprises américaines ont été la cible de pirates informatiques réclamant des rançons au cours du mois dernier, selon des données examinées par Reuters.

Ces données montrent que les pirates ont mis au point des sites internet destinés à dérober les mots de passe des employés de sociétés de capital-investissement et d'institutions financières, notamment BLACKSTONE BX.N , APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO.N , KKR KKR.N , TPG TPG.O , CME GROUP CME.O , et MOODY’S MCO.N , ainsi que d'autres entreprises.

* LEVI STRAUSS LEVI.N a indiqué vendredi avoir été victime d'un incident de cybersécurité survenu récemment, au cours duquel un tiers non autorisé a accédé aux systèmes de l'entreprise par le biais d'une attaque d'ingénierie sociale visant trois salariés.

* CLOUDFLARE NET.N a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes.

Le groupe table désormais sur une fourchette comprise entre 2,86 milliards et 2,87 milliards de dollars, contre de 2,805 milliards à 2,813 milliards de dollars précédemment, tandis que les analystes visaient 2,81 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. En avant-Bourse l'action Cloudflare bondit de 15,9%, à 329,46 dollars.

Les prévisions du groupe stimulent l'ensemble du secteur: les valeurs des semi-conducteurs comme MARVELL MRVL.O et MICRON MU.O progressant respectivement de 3,6% et 2% en avant-Bourse, tandis que les titres liés aux logiciels comme PALO ALTO PANW.O et SERVICE NOW NOW.N gagnent respectivement 3% et 2,4%.

* AIRBNB ABNB.O grimpe de 8,8% en avant-Bourse après avoir dépassé les attentes sur le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à une forte demande mondiale en matière de voyages et à l'afflux de nouveaux utilisateurs pendant la Coupe du monde de football.

* LYFT LYFT.O a dépassé jeudi les attentes des analystes en termes de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, la forte augmentation du nombre d'usagers et de trajets ayant propulsé les réservations à un niveau record, même si la hausse des dépenses promotionnelles a empêché le résultat net d'atteindre le niveau attendu.

* UNDER ARMOUR UAA.N a annoncé vendredi anticiper une baisse de son chiffre d'affaires annuel, alors que le fabricant de vêtements de sport est confronté à la faiblesse des dépenses de consommation dans un contexte d'incertitude macroéconomique en Amérique du Nord. L'action recule d'environ 5% avant l'ouverture de la Bourse.

* META META.O - Un tribunal du Nouveau-Mexique a condamné jeudi le géant des réseaux sociaux à verser 567 millions de dollars (491,89 millions d'euros) à un fonds public destiné à lutter contre les problèmes de santé mentale rencontrés par les adolescents qui utilisent ses produits.

* SECTEUR DU PHOTOVOLTAÏQUE - en avant-Bourse, FIRST SOLAR

FSLR.O progresse de 8,7% et SOLAREDGE SEDG.O de 1,8% après les mesures commerciales prises par Donald Trump concernant le polysilicium. Afin de soutenir la production américaine en la matière, la Maison blanche a imposé une série de prix planchers ainsi qu'un droit de douane de 15% sur les produits à base de cette matière première utilisée dans les semi-conducteurs et les panneaux solaires, principalement produite par la Chine.

* DREAM FINDERS HOMES DFH.N a annoncé vendredi son intention d'acquérir son concurrent BEAZER HOMES BZH.N dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'une valeur d'environ 2,2 milliards de dollars, dette comprise, afin de se développer et de devenir le sixième constructeur immobilier américain sur un marché difficile.

* SWEETGREEN SG.N chute de 15% vendredi en avant-Bourse au lendemain de la révision à la baisse par la chaîne de restauration, spécialisée dans les salades, de sa prévision annuelle de chiffre d'affaires à périmètre constant. Une épidémie de cyclosporose survenue fin juillet a ébranlé la confiance des consommateurs.

* FIGS FIGS.N - La marque de vêtements médicaux a annoncé un chiffre d'affaires de 196,6 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une prévision moyenne de 185,9 millions de dollars, ce qui fait bondir l'action de 27,2% à 14,30 dollars en pré-ouverture.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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