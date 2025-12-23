La Commission européenne a prolongé l'autorisation de mise sur le marché d'un traitement pour le psoriasis de J&J
Cette étape importante fait du guselkumab le premier inhibiteur de l'IL-23 approuvé pour une indication pédiatrique, après l'autorisation accordée par la CE en 2017 pour les adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère.
Près d'un tiers des cas de Pso apparaissent pendant l'enfance, et les plaques inflammatoires et squameuses causées par cette maladie chronique peuvent être douloureuses ou provoquer des démangeaisons.
" L'autorisation du guselkumab offre aux médecins, aux parents et aux soignants une option thérapeutique susceptible d'améliorer considérablement les signes et symptômes de la psoriasis chez les enfants atteints de cette maladie. " a déclaré Marieke Seyger, professeure agrégée au Centre médical universitaire Radboud de Nimègue, aux Pays-Bas, et chercheuse dans le cadre de l'étude PROTOSTAR.b
Valeurs associées
|205,470 USD
|NYSE
|-0,87%
