La Commission européenne a approuvé la création d'une société avec Air France
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 14:55
L'opération concerne principalement le secteur aérospatial, à savoir la fabrication et la production de nacelles.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
