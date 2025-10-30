 Aller au contenu principal
La Commission européenne a approuvé la création d'une société avec Air France
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 14:55

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par AAR des États-Unis et la Société Air France de France, qui sera active dans les Amériques.

L'opération concerne principalement le secteur aérospatial, à savoir la fabrication et la production de nacelles.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
11,4050 EUR Euronext Paris +4,11%
