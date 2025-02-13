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La commission des services publics du New Jersey annonce une hausse des coûts de l'électricité après la vente aux enchères
information fournie par Reuters 13/02/2025 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

LA COMMISSION DES SERVICES PUBLICS DU NEW JERSEY:

* ANNONCE LES RÉSULTATS DE LA 24E VENTE AUX ENCHÈRES ANNUELLE D'ÉLECTRICITÉ DU NEW JERSEY POUR LE SERVICE DE PRODUCTION DE BASE (BGS), CE QUI ENTRAÎNE UNE AUGMENTATION DES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ FOURNIE À LA PLUPART DES RÉSIDENTS ET DES PETITES ET/OU MOYENNES ENTREPRISES PAR LES QUATRE SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ RÉGLEMENTÉES DU NEW JERSEY (EDCS)

* DÉCLARE QUE LES RÉSULTATS DE LA VENTE AUX ENCHÈRES DE BGS DE CETTE SEMAINE SONT LE POINT CULMINANT DE PLUSIEURS PROBLÈMES: L'AUGMENTATION RAPIDE DE LA DEMANDE D'ÉLECTRICITÉ, ASSOCIÉE À UNE CROISSANCE LIMITÉE DE L'OFFRE EN RAISON D'UN RETARD DANS L'INTERCONNEXION DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS, ET UNE DYNAMIQUE DE MARCHÉ DÉFECTUEUSE DANS LA RÉGION DU PJM

* DÉCLARE QUE LES PRIX GAGNANTS POUR LES QUATRE EDCS ONT AUGMENTÉ PAR RAPPORT AUX ENCHÈRES DE L'ANNÉE DERNIÈRE, LA FACTURE MENSUELLE MOYENNE DEVANT AUGMENTER DE 17,23 % À 20,20 % SELON LE TERRITOIRE DE SERVICE

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