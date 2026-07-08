La commission britannique chargée des opérations de rachat prolonge le délai de l'offre publique d'achat sur DCC présentée par le consortium KKR-Energy Capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - Le Takeover Panel britannique a prolongé mercredi jusqu'au 15 juillet le délai accordé à un consortium composé de KKR KKR.N et Energy Capital Partners pour présenter une offre ferme sur DCC DCC.L , a annoncé le distributeur d'énergie irlandais.

Cette prolongation intervient plus d'un mois après que la société cotée à Londres a annoncé son soutien à la proposition améliorée des sociétés d'investissement américaines, d'un montant de 5,7 milliards de livres sterling (7,62 milliards de dollars), la date limite ayant été reportée au 8 juillet.

* La proposition révisée comprend 65,25 livres sterling en numéraire et le dividende final proposé par DCC, soit 147,22 pence par action.

* DCC avait auparavant rejeté l’offre de 4,95 milliards de livres sterling du consortium, estimant qu’elle sous-évaluait la société.

* Le Financial Times a rapporté au début du mois que certains des principaux actionnaires de DCC, notamment Fidelity International, Aviva Investors et Ninety One, s’opposaient à l’offre révisée, estimant qu’elle sous-évaluait la société.

* DCC s'est attachée à simplifier ses activités et à se recentrer sur son cœur de métier, le secteur de l'énergie, en intensifiant ses acquisitions sur les marchés européens du gaz liquéfié et en cédant ses activités non stratégiques, telles que la santé et la technologie.

(1 dollar = 0,7485 livre)