La collecte hebdomadaire revient dans les fonds en actions américaines

(NEWSManagers.com) - Les allers-retours des investisseurs dans les fonds actions américaines semblent incessants depuis début août. Du 24 au 30 septembre, la classe d'actifs a collecté 3,8 milliards de dollars, selon des données du " Flow Show " , le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. Un répit après des mouvements spectaculaires ces deux dernières semaines. Les gérants actions US avaient ainsi reçu une collecte de 23,7 milliards de dollars il y a deux semaines, qui s'était immédiatement évaporée avec une décollecte spectaculaire de 25,8 milliards la semaine dernière.

Cette fois, les fonds actions US ont notamment profité de la dynamique sur les fonds en valeurs technologiques, qui retrouvent des souscriptions (+1,2 milliard) après un coup d'arrêt la semaine dernière. La quasi-totalité des styles de gestion ont reçu de l'argent frais, comme les fonds de grandes capitalisations (+4,8 milliards de dollars), de petites capitalisations (+1,2 milliard) ou de croissance (+1 milliard). Seule la gestion value a décollecté, avec -1,3 milliard de dollars. Dans les autres régions, les fonds actions Japon et pays émergents ont connu une semaine dynamique, avec des collectes respectives de 1,8 milliard et 2 milliards de dollars. A l'inverse, les fonds en actions européennes ont rendu 1,8 milliard de dollars. Au global, les fonds actions auront reçu cette semaine 11 milliards de dollars, répartis entre une collecte positive de 13,7 milliards dans les fonds indiciels cotés, et une décollecte de 2,7 milliards dans les fonds gérés activement.

Côté obligations, la collecte s'avère positive, dans le droit chemin des chiffres de la semaine précédente. Les fonds d'obligations d'entreprises " investment grade" ont reçu un petit flux de 3,9 milliards de dollars, tandis que ceux investis dans les obligations à haut rendement ont restitué 3,4 milliards. Les fonds d'obligations souveraines ont eux collecté 2 milliards de dollars. En tout, la classe d'actifs a enregistré une collecte positive de 2,1 milliards de dollars.

Pour finir, les investisseurs poursuivent leur désinvestissement des fonds monétaires, avec cette semaine des retraits de l'ordre de 19,5 milliards de dollars, tandis que les fonds investis en or ont reçu un petit flux de 0,3 milliard.