La collecte en ETF ESG ralentit

(NEWSManagers.com) - Les actes ne suivent plus les bonnes intentions. Depuis le début de l'année, la collecte nette enregistrée par les fonds indiciels cotés (ETF) suivant des indices ESG (environnement, social et gouvernance) ne cesse de ralentir. Selon les données du cabinet de recherche ETFGI, les souscriptions nettes se sont en effet élevées à 7 milliards seulement en mars 2022 au niveau mondial. En février, elles étaient de 7,55 et en janvier de 9,8 milliards. S'il s'agit tout de même de leur 39e mois consécutif de collecte nette positive, le niveau du trimestre est très inférieur à celui de l'an dernier, soit 24,8 milliards, contre 55 milliards sur les trois premiers mois de l'année dernière.