La cofondatrice d'Akasa Air en Inde, Neelu Khatri, quitte la compagnie aérienne en raison de problèmes d'expansion
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 14:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du titre) par Abhijith Ganapavaram

Neelu Khatri, cofondatrice et responsable des opérations internationales d'Akasa Air en Inde, quitte la toute nouvelle compagnie aérienne du pays pour poursuivre d'autres opportunités, à un moment où les retards de livraison des avions Boeing BA.N ont entravé ses plans d'expansion.

Khatri est l'une des neuf cofondatrices d'Akasa, qui a commencé ses opérations commerciales en 2022 et qui est soutenue par la branche d'investissement du magnat indien Azim Premji et par la famille du défunt milliardaire Rakesh Jhunjhunwala.

La compagnie aérienne n'a pas immédiatement nommé de remplaçante à Neelu Khatri, ancienne commandante d'escadre de l'armée de l'air indienne. Le directeur général Vinay Dube a déclaré dans un courriel interne vu par Reuters que la transition de Neelu Khatri avait été planifiée avec les cadres supérieurs de la compagnie et que les projets internationaux de la compagnie aérienne basée à Mumbai restaient inchangés. Reuters a rapporté en mars que les cadres supérieurs d'Akasa Air critiquaient en privé Boeing pour les retards de livraison d'avions, alors que des centaines de pilotes se retrouvaient sans travail.

La compagnie aérienne a passé commande de 226 Boeing 737 MAX, dont la livraison a été retardée par des contrôles réglementaires et des problèmes de chaîne d'approvisionnement.

Le directeur financier Ankur Goel a déclaré aux journalistes en juillet qu'il s'attendait à ce que les livraisons de jets reprennent dans les années à venir.

La compagnie aérienne, troisième transporteur indien en termes de parts de marché en août, a lancé ses opérations internationales en mars 2024 et a ajouté sa sixième route internationale au début de cette année.

