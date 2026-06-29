La coentreprise Matador Resources étend sa présence dans le bassin du Delaware grâce à un accord de 752 millions de dollars conclu avec Cardinal

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La société pétrolière et gazière Matador Resources MTDR.N a annoncé lundi que sa coentreprise de transport et de stockage, San Mateo Midstream, avait conclu un accord en vue d’acquérir les filiales d’exploitation de Cardinal Midstream Partners pour un montant de 752 millions de dollars en espèces.

Cette opération souligne la poursuite de la consolidation dans le secteur énergétique américain, alors que les producteurs et les opérateurs du secteur intermédiaire renforcent leur envergure et développent leurs infrastructures pour répondre à la hausse de la production de gaz de schiste et à la demande croissante en exportations de gaz naturel liquéfié.

Les actifs de Cardinal comprennent un complexe de traitement cryogénique du gaz naturel situé dans le comté de Loving, au Texas, d’une capacité nominale d’entrée d’environ 320 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour, ainsi qu’environ 145 miles de gazoducs de collecte traversant l’ouest du Texas et le sud du comté d’Eddy, au Nouveau-Mexique.

Ces actifs sont situés dans le bassin du Delaware, une région clé de la production de schiste aux États-Unis.

En mai, Matador a acquis , 5 154 acres nets non développés au cœur du bassin du Delaware, dans le sud-est du Nouveau-Mexique, pour environ 1,1 milliard de dollars, renforçant ainsi sa position dans la région et dans ce gisement de schiste prolifique.

Cette dernière transaction, dont la finalisation est prévue au plus tard le 31 juillet, devrait porter la capacité de traitement de San Mateo à plus d’un milliard de pieds cubes par jour et étendre son réseau de collecte à plus de 800 miles de gazoducs, tout en attirant de nouveaux clients tiers.

San Mateo Midstream, la coentreprise midstream détenue à 51 % par Matador avec la société de capital-investissement Five Point Infrastructure, prévoit de financer cette acquisition, en partie, grâce à un nouveau prêt à terme pouvant atteindre 650 millions de dollars dans le cadre de sa ligne de crédit existante.