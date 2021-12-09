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La coentreprise Hitachi-Alstom High Speed signe un contrat avec HighSpeedTwo
information fournie par Reuters09/12/2021 à 12:18

9 décembre (Reuters) - ALSTOM SA ALSO.PA :

* HITACHI ET ALSTOM ONT DÉCROCHÉ LA COMMANDE POUR LA FABRICATION ET LA MAINTENANCE DES TRAINS DU PROJET HIGH SPEED TWO EN GRANDE-BRETAGNE

* LE CONTRAT DE PRÈS DE 2 MILLIARDS DE GBP SERA EXÉCUTÉ PAR LA NOUVELLE INSTALLATION DE SOUDAGE PERFECTIONNÉ D'HITACHI RAIL À NEWTON AYCLIFFE, UNE NOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION DE L'USINE D'ALSTOM À DERBY ET PAR UNE NOUVELLE INSTALLATION DE FABRICATION DE BOGIES D'ALSTOM À CREWE

* LES TRAINS TOUT ÉLECTRIQUES DE CE PARC SERONT LES PLUS RAPIDES D'EUROPE

* DES MILLIERS D'EMPLOIS VERTS CRÉÉS ET PÉRENNISÉS POUR FABRIQUER LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE 54 TRAINS À GRANDE VITESSE POUR LE NORD DE L'ANGLETERRE ET LES MIDLANDS, AVEC 1,1 MILLIARD DE GBP EN VALEUR AJOUTÉE BRUTE GÉNÉRÉES PENDANT LA PHASE DE FABRICATION POUR FAIRE CROÎTRE L'ÉCONOMIE ET LA NIVELER PAR LE HAUT

* ELLE GÉNÉRERA AUSSI 157 MILLIONS DE GBP EN VALEUR AJOUTÉE BRUTE DANS L'ÉCONOMIE BRITANNIQUE POUR CHAQUE ANNÉE DE LA PHASE DE FABRICATION DES TRAINS

* HAH-S VA DÉSORMAIS TRAVAILLER AVEC HS2 ET SON OPÉRATEUR WEST COAST PARTNERSHIP POUR FINALISER LE DESIGN DU TRAIN AVANT LE DÉMARRAGE DE LA FABRICATION EN 2025

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA ; 6501.T

(Gdansk Newsroom)

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