La coentreprise de Standard Lithium suscite un intérêt financier de plus d'un milliard de dollars pour son projet dans l'Arkansas

Smackover Lithium, une coentreprise entre Standard Lithium SLI.V et Equinor EQNR.OL , a déclaré mardi avoir reçu plus d'un milliard de dollars de manifestations d'intérêt de la part de trois agences de crédit à l'exportation, dont EXIM et Export Finance Norway, pour aider à financer la construction de son projet de lithium dans le sud-ouest de l'Arkansas.