 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 061,99
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La coentreprise de Standard Lithium suscite un intérêt financier de plus d'un milliard de dollars pour son projet dans l'Arkansas
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 14:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Smackover Lithium, une coentreprise entre Standard Lithium SLI.V et Equinor EQNR.OL , a déclaré mardi avoir reçu plus d'un milliard de dollars de manifestations d'intérêt de la part de trois agences de crédit à l'exportation, dont EXIM et Export Finance Norway, pour aider à financer la construction de son projet de lithium dans le sud-ouest de l'Arkansas.

Valeurs associées

EQUINOR
236,000 NOK LSE Intl +0,08%
Gaz naturel
4,91 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,43 USD Ice Europ -0,16%
Pétrole WTI
58,77 USD Ice Europ -0,12%
STANDARD LITHIUM
CAD TSX Venture 0,00%
STANDARD LITHIUM
6,550 CAD TSX Venture 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank