La coentreprise Aramco-Dow Sadara Chemical interrompt sa production en raison des troubles au Moyen-Orient

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Sadara Chemical Company, une coentreprise entre le géant pétrolier saoudien Aramco 2222.SE et la société américaine de produits chimiques Dow DOW.N , a temporairement arrêté sa production en raison de perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré une filiale mardi.

Sadara Chemical exploite un complexe dans la ville saoudienne de Jubail avec une capacité de production annuelle de plus de 3 millions de tonnes métriques de produits chimiques et plastiques.

La suspension a été annoncée dans un document réglementaire par Sadara Basic Services, qui émet des obligations islamiques pour sa société mère.

"Sadara n'est pas en mesure de fournir, à l'heure actuelle, une estimation de la reprise de la production, car celle-ci dépend de facteurs nationaux et internationaux", a déclaré la société, ajoutant que la fermeture devrait avoir un impact sur les résultats financiers de l'année en cours.

La guerre qui dure depuis un mois et implique l'Iran s'est étendue au Moyen-Orient, perturbant l'approvisionnement en énergie et menaçant l'économie mondiale, Téhéran ayant répondu aux attaques américaines et israéliennes en prenant pour cible les infrastructures et le transport maritime de la région.