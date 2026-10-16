La chute des obligations CoreWeave met à l'épreuve les prévisions du marché concernant le développement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La forte hausse du rendement de CoreWeave met en évidence un décalage entre les coûts et les recettes

* Les investisseurs affirment qu’ils se montrent de plus en plus sélectifs

* Dan Ives estime que jusqu’à 10 % des projets d’IA prévus pourraient ne pas voir le jour

par Suzanne McGee et Gertrude Chavez-Dreyfuss

La forte baisse enregistrée cette semaine par les obligations de CoreWeave CRWV.O apparaît comme un test de la volonté des investisseurs de continuer à financer le déploiement massif d’infrastructures d’IA, alors que la hausse des coûts d’emprunt et la surveillance accrue de l’expansion financée par la dette pèsent sur le secteur.

Selon des analystes et des gestionnaires de portefeuille, la vague de ventes sur la dette de cet opérateur de centres de données revêt une importance plus grande que la chute simultanée de son action, car elle pourrait signaler une réévaluation plus large des risques liés au financement de projets d’IA susceptibles de ne générer des revenus qu’au bout de plusieurs années.

Les obligations CoreWeave émises en juin avec un rendement de 9,675% ont vu leur valeur s’effondrer, faisant grimper leur rendement à 15% cette semaine.

“CoreWeave est sans aucun doute le canari dans la mine de charbon” pour un segment de marché soumis à des tensions croissantes, a déclaré Max Frumes, responsable mondial des financements en difficulté et à effet de levier chez 9fin, une société de fintech spécialisée dans les données et l’analyse de crédit des entreprises.

“Cela va marquer un tournant en matière de tarification, de disponibilité et de structure du crédit qui soutient l’essor de l’IA”, a déclaré M. Frumes, qui estime que d’autres titres de dette liés à l’IA suivront CoreWeave dans la zone de détresse. “Cela va coûter plus cher. Il y aura beaucoup plus de surveillance et probablement une certaine réticence de la part des investisseurs.”

L’action CoreWeave a chuté de 15,1% entre l’ouverture de lundi et la clôture de jeudi, malgré une hausse de 6% jeudi après un vote de confiance de la part de son partenaire Nvidia

NVDA.O . Cette baisse s’inscrit globalement dans la tendance baissière observée chez d’autres sociétés dites “néocloud”, telles que Nebius NBIS.O et Iren IREN.O .

Les investisseurs en titres de créance ont déclaré qu’ils commençaient déjà à se montrer plus sélectifs .

“Nous réexaminons sans aucun doute nos expositions dans le secteur des infrastructures d’IA, en particulier là où les risques sont concentrés, et nous vérifions si nous sommes suffisamment rémunérés pour les assumer”, a déclaré John Han, gestionnaire de portefeuille chez F/m Investments, une société de gestion d’actifs à revenu fixe.

Le portefeuille de F/m contient des obligations non garanties de CoreWeave dans l’un de ses fonds négociés en bourse (ETF), mais uniquement parce qu’elles font partie de l’indice suivi par cet ETF. Compte tenu de leurs rendements actuels, ces obligations “méritent certainement d’être réexaminées”, a déclaré M. Han. Il préfère généralement investir dans des titres à haut rendement par l’intermédiaire de structures ad hoc (SPV) qui, bien qu’offrant des rendements potentiellement plus faibles, proposent davantage de garanties et présentent moins de risques.

“Le marché se montre très sélectif et cible véritablement tout ce qui présente un effet de levier plus important, et (qui pourrait se trouver) dans un environnement opérationnel un peu plus difficile”, a déclaré Larry Holzenthaler, gestionnaire de portefeuille senior spécialisé dans les titres à revenu fixe chez Catalyst Funds.

Pour M. Holzenthaler et d’autres investisseurs, ce à quoi les marchés assistent actuellement est une réaction excessive, le sentiment passant d’un optimisme débordant à un pessimisme pur et simple.

En juin, les risques à l’origine de la vague de ventes – l’ampleur même des besoins de financement, l’endettement, la dépendance vis-à-vis des financements externes, le risque que les GPU (unités de traitement graphique) achetés pour les centres de données soient obsolètes avant même l’ouverture des nouvelles installations – étaient simplement ignorés ou minimisés.

“Il y a quelques mois, j’aurais dit que les gens étaient tout simplement trop optimistes concernant l’IA”, a déclaré M. Holzenthaler.

Jim Reid, responsable mondial de la recherche macroéconomique et thématique chez Deutsche Bank, estime que le marché entre dans une nouvelle phase où le financement par l’endettement prend de plus en plus d’importance.

“Alors que nous entrons dans un cycle d’investissements financés par l’endettement plutôt que par de simples flux de trésorerie disponibles, nous devons accorder une attention croissante à l’évolution des prix du crédit”, a écrit M. Reid dans un rapport récent. “Les coûts de financement liés à l’IA ne sont globalement pas alarmants, mais certains aspects marginaux sont préoccupants.”

Brad Collins, gestionnaire de portefeuille obligataire chez Vanguard, a déclaré qu’il était devenu plus difficile d’évaluer la dette liée à l’IA, car les émetteurs proposent sur le marché des émissions de plus en plus importantes et variées, obligeant souvent les investisseurs à prendre des décisions en quelques jours, voire en quelques heures.

La hausse de l’inflation a entraîné une augmentation générale des coûts de financement et alimenté les inquiétudes quant à l’avenir des plans colossaux de dépenses d’investissement dans l’IA. À cela s’ajoute la controverse politique grandissante autour de la construction de centres de données.

Même l’un des piliers du secteur technologique admet que le chemin à parcourir pourrait parfois être semé d’embûches. Dan Ives, associé et analyste technologique chez Yorkville Ives, une société d’investissement, estime que 5% à 10% des projets prévus ne verront finalement pas le jour.

“Le bruit croissant autour des autorisations d’implantation des centres de données et les discours à moyen terme sur les prix de l’électricité ont donné aux investisseurs une raison supplémentaire de prendre du recul”, a déclaré M. Ives.