La chute des marchés obligataires mondiaux se poursuit, propulsant les rendements des bons du Trésor américain à 30 ans à leur plus haut niveau depuis 2004

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* Le rendement des bons du Trésor à 30 ans progresse de plus de 3 points de base pour atteindre 5,444 %

* Les taux des prêts immobiliers à 30 ans atteignent 7 %

* Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont également augmenté

(Mises à jour tout au long de l'article)

par Amanda Cooper et Sophie Kiderlin

Les coûts d’empruntaméricains à 30 ans ont atteint jeudi leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans, accentuant la pression sur les finances publiques à long terme, les investisseurs ayant relevé la rémunération qu’ils exigent pour détenir des obligations en raison de la forte croissance économique et des prix élevés de l’énergie.

Le rendement du bon du Trésor américain à 30 ans US30YT=RR a grimpé à un peu plus de 5,44%, son plus haut niveau depuis 2004, alors que les cours reculaient.

Les rendements obligataires mondiaux ont bondi mercredi et jeudi après que les données sur l'activité économique ont mis en évidence une forte croissance aux États-Unis et des pressions inflationnistes croissantes, alimentant les anticipations de hausse des taux de la Réserve fédérale .

Les marchés obligataires mondiaux sont sous pression depuis des mois, alors que la guerre en Iran a fait grimper les prix de l’énergie, que la croissance s’est révélée résiliente et que les investisseurs s’inquiètent des niveaux élevés de dette publique.

Pourtant, les investisseurs ont, jusqu’à présent, absorbé la hausse des rendements vers des sommets inégalés depuis plusieurs décennies, compte tenu de la résilience de la croissance économique sous-jacente, de l’explosion des bénéfices des entreprises et de l’avalanche de dépenses liées notamment au financement du boom de l’IA.

“Évidemment, plus les taux montent, plus la situation semble grave, et plus les prêts immobiliers américains deviendront chers, par exemple, et plus le fardeau des intérêts de la dette du gouvernement fédéral sera lourd”, a déclaré Chris Scicluna, responsable de la recherche économique chez Daiwa Capital.

“Mais tant que cette évolution se fait de manière ordonnée, elle n’a rien de particulièrement dramatique.”

Alors que les rendements des bons du Trésor à court terme suivent les anticipations en matière de taux d’intérêt, le rendement à 30 ans reflète la volonté des investisseurs de financer les emprunts de l’État dans les années à venir.

L’agence fédérale des finances allemande a déclaré jeudi qu’elle s’attendait à ce que les emprunts fédéraux atteignent un niveau record de 525,5 milliards d’euros (598 milliards de dollars) en 2026 et qu’ils continuent d’augmenter l’année prochaine, en grande partie en raison de la hausse des besoins de refinancement et des exigences croissantes en matière de fonds spéciaux.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC a atteint jeudi son plus haut niveau depuis 1996.

UN IMPACT PLUS LARGE

Les ménages en ont immédiatement ressenti les conséquences.

Les taux des prêts immobiliers à 30 ans aux États-Unis sont désormais supérieurs d’un point de pourcentage à ce qu’ils étaient avant la guerre et, à 7%, avoisinent leur plus haut niveau depuis deux ans .

Mais avec une croissance nominale avoisinant les 8% au deuxième trimestre et ne montrant aucun signe de ralentissement significatif, les investisseurs sont restés optimistes.

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré jeudi que l’économie américaine faisait preuve d’une “résilience remarquable”.

“Cela ressort clairement de l'indice des directeurs d'achat (PMI) publié hier, qui a réellement mis en évidence des contraintes de capacité avec une augmentation des carnets de commandes et une hausse rapide de l'emploi, la plus forte depuis cinq ou quatre ans. Cela exerce donc une pression sur les prix et montre que l'économie est en croissance”, a déclaré Hank Calenti, stratège des marchés mondiaux chez SMBC EMEA.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a pris des mesures extraordinaires pour contenir la hausse des coûts d’emprunt, notamment en intervenant pour acheter des yens afin d’éviter que les autorités de Tokyo ne vendent des bons du Trésor à cette fin, ou en augmentant les rachats de dette à 20 et 30 ans, mais sans grand succès.

Les États-Unis affichent déjà certains des rendements les plus élevés parmi les pays du G7.

“Les bons du Trésor sont en concurrence avec le reste du marché pour être achetés, et la question est donc de savoir jusqu’où les taux pourraient encore grimper”, a déclaré M. Calenti.