La chute des marchés obligataires mondiaux s'accentue, propulsant les rendements des bons du Trésor américain à leur plus haut niveau depuis 24 ans

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* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 2002

* Le rendement des obligations françaises à 10 ans avoisine les 5 % alors que le gouvernement présente son budget

* Le rendement des obligations britanniques à 30 ans dépasse les 6 %, son plus haut niveau depuis 1998

* La forte croissance économique pénalise les obligations et profite aux actions

par Alun John, Dhara Ranasinghe, Ankur Banerjee et Gertrude Chavez-Dreyfuss

Les obligations mondiales ont de nouveau subi de fortes pressions à la vente jeudi, propulsant les coûts d'emprunt, des États-Unis à la France en passant par le Japon, à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies et soulignant les inquiétudes croissantes des décideurs politiques.

Des chasseurs de bonnes affaires sont toutefois intervenus en fin de matinée aux États-Unis, contribuant à stabiliser le marché. Le taux de référence américain a reculé à environ 5,26 %, les rendements des bons du Trésor ayant baissé sur l’ensemble de la courbe. Les analystes estiment toutefois que de nouvelles ventes pourraient avoir lieu.

La hausse des taux d’intérêt augmente les coûts de financement pour les entreprises et les emprunteurs immobiliers, et oblige les gouvernements à consacrer davantage de dépenses au paiement des intérêts.

Les rendements obligataires, qui augmentent lorsque les cours baissent, ont grimpé en flèche à l’échelle mondiale, la flambée des coûts de l’énergie attisant l’inflation. L’essor de l’intelligence artificielle et la construction de centres de données ont intensifié la concurrence pour les capitaux et renforcé les anticipations concernant la croissance économique et le niveau auquel les taux d’intérêt à court terme finiront par se stabiliser.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, qui sert de référence pour les coûts d’emprunt et les prix des actifs à l’échelle mondiale, a atteint plus tôt 5,34 %, son plus haut niveau depuis 2002, après avoir enregistré sa plus forte hausse trimestrielle de ce siècle pour la période de trois mois s’achevant en septembre. US10YT=RR

« La hausse progressive des rendements va resserrer les conditions financières et pourrait accroître le risque de ralentissement », a déclaré Danny Zaid, gestionnaire de portefeuille chez TwentyFour Asset Management à New York.

« Mais les fondamentaux actuels – l’économie dans son ensemble – semblent toujours très solides, même si nous savons que nous sommes face à une économie en forme de K, que les plus démunis souffrent depuis un certain temps déjà et qu’il est nécessaire de les soulager de la hausse des prix du pétrole. »

On parle d’économie en forme de K lorsque la performance économique est inégale: les plus riches prospèrent, tandis que les travailleurs à faibles revenus continuent de rencontrer des difficultés.

Les marchés réagissent à des années d’inflation supérieure aux objectifs, a expliqué Fred Neumann, économiste en chef pour l’Asie chez HSBC, qui a ajouté que « tant que le resserrement monétaire ne sera pas mis en œuvre, les marchés obligataires exigeront une prime pour les emprunts à long terme ».

ZOOM SUR LA FRANCE

La France occupe une place prépondérante dans les préoccupations des investisseurs obligataires. Son gouvernement présente jeudi un projet de loi de finances pour 2027 qui pourrait avoir du mal à faire adopter par le Parlement des mesures d’austérité impopulaires .

Signe de cette difficulté, les coûts d’emprunt français à 10 ans ont atteint jeudi leur plus haut niveau depuis 2002, s’échangeant près du seuil symbolique des 5 %, après avoir enregistré leur pire performance trimestrielle depuis 1987 au cours du trimestre clos en septembre. FR10YT=RR

L'écart entre les taux d'emprunt français et allemands à 10 ans se négocie à un niveau proche de son plus haut depuis la crise de la dette de la zone euro des années 2010, et le coût de l'assurance contre le risque de défaut de la dette française est à son plus haut niveau depuis 2013. DE10FR10=RR

La Banque centrale européenne est même confrontée à des questions quant à savoir si elle pourrait contribuer à soutenir le marché obligataire français , même si les acteurs du marché estiment que cela semble peu probable pour l’instant.

PRESSION MONDIALE

Il est certain que la pression à la hausse sur les rendements, et par conséquent sur les finances publiques, est mondiale.

L’Institut de finance internationale, basé à Washington, a récemment estimé qu’au cours de l’année écoulée, les économies avancées ont versé plus de 3 300 milliards de dollars d’intérêts sur les seules obligations d’État négociées à l’international — soit plus que les 2 600 milliards de dollars estimés pour les dépenses mondiales en intelligence artificielle, les 3 100 milliards consacrés à la défense ou les 2 300 milliards alloués aux énergies propres.

Jeudi, le rendement des obligations d’État britanniques à 30 ans a dépassé les 6 %, atteignant son plus haut niveau depuis 1998. Au Royaume-Uni, les prix de l’immobilier progressent à leur rythme le plus lent depuis près de deux ans, ce qui souligne l’impact de la hausse des taux sur l’économie réelle. GB30YT=RR

Au Japon , où l’inflation s’installe après plusieurs décennies de lutte contre la déflation, les rendements des obligations d’État ont enregistré, pour le cinquième trimestre consécutif, des hausses à deux chiffres, un phénomène sans précédent.

LES MARCHÉS BOURSIERS Tiennent le coup pour l’instant

L’activité manufacturière en Europe et en Asie s’est développée le mois dernier , soutenue par les investissements liés à l’intelligence artificielle. Cela a donné aux banques centrales moins de raisons de s’inquiéter des conséquences d’un resserrement monétaire.

« Une croissance plus forte a incité les marchés à conclure que l’économie peut supporter des taux plus élevés plus longtemps », a déclaré Afonso Borges, analyste en titres à revenu fixe chez Julius Baer.

Les opérateurs se sont empressés de revoir à la baisse leurs prévisions antérieures concernant des baisses de taux d’intérêt aux États-Unis cette année. Après une hausse le mois dernier, ils s’attendent désormais à au moins trois nouvelles hausses de la Réserve fédérale avant le milieu de l’année 2027, même si les données d’inflation plus modérées publiées mercredi ont contribué à repousser les anticipations à court terme.

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Les données européennes sur l’inflation publiées cette semaine se sont toutefois révélées plus élevées que prévu, alors que la Banque centrale européenne a relevé ses taux à deux reprises cette année et que les marchés anticipent trois nouvelles hausses de 25 points de base d’ici mi-2027.

Alors que les actifs, des actions aux titres de crédit, se sont montrés nerveux jeudi, ce sont les obligations qui ont le plus souffert des ventes. Les inquiétudes liées au crédit se sont également manifestées sur le marché des produits dérivés. Un indice des swaps de défaut de crédit sur les obligations « junk », qui protègent contre le risque de défaut, a atteint son plus haut niveau depuis début avril ITEXO5Y=MG .