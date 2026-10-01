La Bourse de Paris en net recul, le taux français au plus haut depuis 2002

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en net recul jeudi, jour de présentation du budget 2027 par le gouvernement, plombée par l'envolée des taux d'intérêt qui se sont rapprochés d'un rendement de 5% pour des emprunts à dix ans, un record en 24 ans.

Le CAC 40 a perdu 129,20 points (-1,62%) s'éloignant du seuil des 8.000 points (7.835,31 points). La veille, le CAC avait déjà reculé de 0,89%, à 7.964,51 points.

La journée a surtout été marquée par la poursuite de l'envolée des taux d'emprunt français à dix ans jusqu'à 4,96%, avant de terminer à un peu moins de 4,92%, en hausse par rapport à la veille (4,85%).

Très scruté sur les marchés, l'écart - le "spread" - avec la référence européenne du "Bund" allemand à dix ans (3,50%) s'est encore creusé à plus de 140 points de base (ou 1,4 point de pourcentage).

La hausse des taux longs est alimentée par des réactions en chaîne : guerre au Moyen-Orient, flambée des prix du pétrole, inflation, relèvement des taux courts par les Banques centrales.

La hausse des taux s'explique également par l'endettement des Etats qui empruntent sur des marchés où les géants américains de la tech émettent aussi de la dette pour financer leurs investissements dans l'IA.

Aux yeux des marchés, le cas de la France est aggravée par sa dette publique à 119% du PIB et son gouvernement sans majorité parlementaire au début d'une campagne présidentielle de nature à aggraver les clivages sur les questions fiscales.

Le gouvernement a tenté de "rassurer les marchés" (selon l'expression consacrée) en promettant "43 milliards d'euros de mesures de redressement" pour ramener le déficit à 5% dans la présentation de son budget 2027.

Dans le détail, Cap Gemini (logiciels, solutions informatiques) a séduit les investisseurs (+7,38% à 112,10 euros) grâce aux bons résultats d'Accenture aux Etats-Unis.

Les champions technologiques français n'ont bénéficié qu'à la marge des bons résultats annoncés la veille aux Etats-Unis par le fabricant de puces Micron (STMicroelectronics +0,79% à 47,25 euros et hors CAC 40, Soitec +1,67% à 158,55 euros).

Pour le reste, les autres secteurs ont souffert: les banques (Société Générale -5% à 66,08 euros et Crédit Agricole -3,70% à 16,92 euros), les services (Accor -4,01% à 44,01 euros) ou l'industrie (Arcelor Mittal -4,41% à 56,74 euros et Saint Gobain -3,94% à 63,32 euros).

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