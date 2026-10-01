 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Bourse de Paris en net recul, le taux français au plus haut depuis 2002
information fournie par AFP 01/10/2026 à 19:24

Ajouter Boursorama à vos sources

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en net recul jeudi, jour de présentation du budget 2027 par le gouvernement, plombée par l'envolée des taux d'intérêt qui se sont rapprochés d'un rendement de 5% pour des emprunts à dix ans, un record en 24 ans.

Le CAC 40 a perdu 129,20 points (-1,62%) s'éloignant du seuil des 8.000 points (7.835,31 points). La veille, le CAC avait déjà reculé de 0,89%, à 7.964,51 points.

La journée a surtout été marquée par la poursuite de l'envolée des taux d'emprunt français à dix ans jusqu'à 4,96%, avant de terminer à un peu moins de 4,92%, en hausse par rapport à la veille (4,85%).

Très scruté sur les marchés, l'écart - le "spread" - avec la référence européenne du "Bund" allemand à dix ans (3,50%) s'est encore creusé à plus de 140 points de base (ou 1,4 point de pourcentage).

La hausse des taux longs est alimentée par des réactions en chaîne : guerre au Moyen-Orient, flambée des prix du pétrole, inflation, relèvement des taux courts par les Banques centrales.

La hausse des taux s'explique également par l'endettement des Etats qui empruntent sur des marchés où les géants américains de la tech émettent aussi de la dette pour financer leurs investissements dans l'IA.

Aux yeux des marchés, le cas de la France est aggravée par sa dette publique à 119% du PIB et son gouvernement sans majorité parlementaire au début d'une campagne présidentielle de nature à aggraver les clivages sur les questions fiscales.

Le gouvernement a tenté de "rassurer les marchés" (selon l'expression consacrée) en promettant "43 milliards d'euros de mesures de redressement" pour ramener le déficit à 5% dans la présentation de son budget 2027.

Dans le détail, Cap Gemini (logiciels, solutions informatiques) a séduit les investisseurs (+7,38% à 112,10 euros) grâce aux bons résultats d'Accenture aux Etats-Unis.

Les champions technologiques français n'ont bénéficié qu'à la marge des bons résultats annoncés la veille aux Etats-Unis par le fabricant de puces Micron (STMicroelectronics +0,79% à 47,25 euros et hors CAC 40, Soitec +1,67% à 158,55 euros).

Pour le reste, les autres secteurs ont souffert: les banques (Société Générale -5% à 66,08 euros et Crédit Agricole -3,70% à 16,92 euros), les services (Accor -4,01% à 44,01 euros) ou l'industrie (Arcelor Mittal -4,41% à 56,74 euros et Saint Gobain -3,94% à 63,32 euros).

Euronext CAC40

Valeurs associées

REGENERON PHARMACEUTICALS
735,2000 USD NASDAQ +0,05%
SANOFI
70,810 EUR Euronext Paris -3,13%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,81 -0,18%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank