La chute des marchés boursiers asiatiques s'accentue en raison des inquiétudes liées à l'IA, à l'approche de la publication des résultats des entreprises technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles après l'ouverture des marchés chinois)

* Les résultats de SK Hynix ne parviennent pas à apaiser les inquiétudes après une forte chute des cours

* Tous les regards sont tournés vers les résultats des géants de la tech, qui mettront à l'épreuve le secteur de l'IA

* Le dollar reste solide à la veille d’une décision délicate de la Fed

* Les cours du pétrole bondissent suite à de nouvelles attaques au Moyen-Orient

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont chuté mercredi, prolongeant une vague de ventes massives , alors que les inquiétudes concernant les valorisations des entreprises d’IA , la concurrence croissante et les dépenses ont secoué les marchés à la veille de la publication des résultats financiers cruciaux des géants de la tech et d’une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Les cours du pétrole ont bondi après que de nouvelles attaques au Moyen-Orient ont brisé le calme relatif de ces derniers jours dans le conflit entre les États-Unis et l’Iran, les investisseurs s’inquiétant de l’impact de la raréfaction de l’offre sur les prix et les taux mondiaux. Les fabricants de puces asiatiques ont été au cœur de la hausse alimentée par l’IA cette année et, plus récemment, des inquiétudes des investisseurs quant à sa pérennité, ce qui a provoqué de fortes fluctuations sur les marchés .

L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 a reculé de 5 %, effaçant ses gains antérieurs après avoir chuté de plus de 10 % mardi pour atteindre son plus bas niveau depuis trois mois, malgré les bons résultats de SK Hynix 000660.KS . L’action SK Hynix 000660.KS a chuté de 9 % alors que les investisseurs digéraient les résultats , qui montraient que le fabricant de puces avait multiplié par plus de six son bénéfice d’exploitation trimestriel , sans pour autant répondre aux attentes très élevées. "La réunion du FOMC se déroulant cette semaine entre la publication des résultats des grands groupes technologiques américains, et les anticipations concernant les dépenses d’investissement dans l’IA étant déjà élevées, les investisseurs semblent réduire leur exposition au risque avant un test décisif tant pour les prévisions de dépenses en IA que pour la liquidité du marché", a déclaré Gary Tan, gérant de portefeuille chez Allspring Global Investments. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 1 % après avoir perdu 3,6 % mardi, et s’apprêtait à enregistrer une baisse mensuelle de 8 %. Le Nikkei japonais .N225 a reculé de 1 % et s’apprête à enregistrer une baisse de plus de 10 % en juillet.

Les résultats des membres des "Magnificent Seven" — Microsoft MSFT.O et Meta META.O — attendus plus tard dans la journée constitueront un test décisif pour le secteur de l’IA, en particulier après qu’Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont effrayé les investisseurs la semaine dernière en publiant des rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs. Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global à Sydney, s’attend à une nouvelle journée difficile pour les actions asiatiques, tandis que l’actualité au Moyen-Orient devrait également peser sur les marchés. "Je pense que le risque d’une hausse des taux par la Fed inquiétera également les investisseurs; ainsi, plutôt que d’assister à un marché plus calme, comme c’est habituellement le cas avant une réunion de la Fed, j’ai le sentiment que la journée pourrait être marquée par une forte volatilité", a-t-il déclaré. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont connu une évolution en dents de scie pendant la séance asiatique et affichaient en dernier lieu une hausse de 0,5 %, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 laissaient entrevoir une ouverture en hausse.L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a progressé de 1,5 %, tandis que l'indice des valeurs vedettes chinoises .CSI300 est resté stable.

LE PÉTROLE S'ENVOLE À L'APPROCHE DE LA RÉUNION DE LA FED Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont bondi de 3 % à 86,80 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a progressé de plus de 3 % à 81,95 dollars après que le Commandement central américain a déclaré que l’Iran avait lancé plusieurs missiles balistiques qui avaient été interceptés avec succès.

"Cette dernière attaque souligne que les deux parties sont encore loin de résoudre le différend fondamental concernant le passage par le détroit d’Ormuz, qui avait entraîné l’échec du précédent protocole d’accord", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG. L’Iran a de fait fermé cette voie navigable stratégique à tous les navires autres que les siens après les frappes menées par les États-Unis et Israël le 28 février. Un accord conclu le mois dernier entre Washington et Téhéran avait permis sa réouverture partielle, mais celui-ci a volé en éclats début juillet après que l’Iran a tiré sur des navires empruntant un chenal qu’il n’avait pas approuvé. Cela a de nouveau mis les pressions inflationnistes sous les feux de l’actualité à la veille de ladécision de politique monétaire de la Réserve fédéraleattendue plus tard dans la journée de mercredi. La banque centrale américaine semble plus encline à maintenir ses taux d’intérêt inchangés, même si un nombre croissant de ses responsables s’inquiètent ouvertement de l’inflation. La décision reste exceptionnellement difficile à anticiper dans le cadre du régime d’absence d’indications adopté par le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, les opérateurs tablant sur une probabilité de 33 % d’une hausse. Le dollar américain se maintenait près de son plus haut niveau depuis un mois à la veille de cette décision. FRX/

"Nous pensons que le marché sous-estime peut-être une nouvelle fois l’ampleur du virage restrictif opéré par la Fed, et que la hausse modérée (pour l’instant) des prix de l’énergie pourrait faire pencher la balance, déjà très serrée, en faveur d’une hausse cette semaine", a déclaré Frank Flight, responsable de la stratégie macroéconomique chez Citadel Securities.

"Nous reconnaissons que la décision est serrée, mais nous tablons désormais sur une hausse des taux lors de la réunion de juillet", a ajouté M. Flight.