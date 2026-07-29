La chute des marchés boursiers asiatiques s'accentue alors que les craintes liées à l'IA pèsent sur les marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les marchés européens en début de matinée)

* Les résultats de SK Hynix ne parviennent pas à apaiser les inquiétudes alors que la vague de ventes se poursuit

* Tous les regards sont tournés vers les résultats des géants de la tech, qui mettront à l'épreuve le secteur de l'IA

* Le dollar reste solide à la veille d’une décision délicate de la Fed

* Les cours du pétrole bondissent suite à de nouvelles attaques au Moyen-Orient

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont chuté mercredi, prolongeant une vague de ventes massives alors que les inquiétudes concernant les valorisations des entreprises d’IA et la rentabilité de leurs dépenses colossales ont ébranlé les investisseurs à la veille de la publication des résultats financiers cruciaux des géants de la tech et de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Les cours du pétrole ont bondi après que de nouvelles attaques au Moyen-Orient ont brisé le calme relatif de ces derniers jours dans le conflit entre les États-Unis et l’Iran, les investisseurs s’inquiétant de l’impact de la raréfaction de l’offre sur les prix et les taux mondiaux.

Les fabricants de puces asiatiques ont été au cœur de la hausse alimentée par l’IA cette année et, plus récemment, des inquiétudes des investisseurs quant à sa pérennité, ce qui a provoqué de fortes fluctuations du marché. L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , qui avait plus que triplé en douze mois jusqu’en juin, a chuté de plus de 11 % pour atteindre son plus bas niveau depuis début avril, après avoir perdu plus de 10 % mardi. Les actions taïwanaises .TWII ont reculé de 5 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 a glissé de 2,6 %, alors que la chute s’accentuait dans toute la région.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a ainsi clôturé en baisse de plus de 2,45 %, après avoir perdu 3,6 % mardi. L'action SK Hynix 000660.KS a chuté de 9 %, les investisseurs digérant les résultats qui ont montré que le fabricant de puces avait multiplié par plus de six son bénéfice d'exploitation trimestriel, sans pour autant répondre aux attentes très élevées.

"SK Hynix a publié de solides résultats, mais sur le marché actuel de l’IA, la solidité ne suffit plus", a déclaré Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments.

"Les investisseurs attendaient des catalyseurs supplémentaires, notamment en matière d’accords à long terme et de rendement pour les actionnaires, afin de soutenir un secteur de la mémoire devenu l’épicentre du marché de l’IA", a ajouté M. Tan.

Les résultats des membres des "Magnificent Seven" – Microsoft MSFT.O et Meta META.O –, attendus plus tard dans la journée, constitueront un test décisif pour le secteur de l’IA, d’autant plus qu’Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont effrayé les investisseurs la semaine dernière en publiant des rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs.

"Cette série de résultats devra prouver que les énormes dépenses d’investissement ont porté leurs fruits, sans quoi le marché pourrait continuer à reculer", a déclaré Sean Teo, trader chez Saxo à Singapour.

M. Teo a également indiqué que les investisseurs se méfient désormais des mécanismes de financement circulaires, dans lesquels une poignée d’entreprises s’investissent mutuellement au sein d’une sorte de boucle fermée où la demande organique devient difficile à cerner. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont reculé de 0,7 % pendant la séance asiatique, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 ont glissé de 0,6 %, la vague de ventes semblant s’étendre à d’autres régions. L’indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a résisté à la tendance et a progressé de 1,4 %.

LE PRIX DU PÉTROLE S'ENVOLE À L'APPROCHE DE LA RÉUNION DE LA FED

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont bondi de plus de 3 % à 87,19 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a progressé de plus de 3 % à 82,08 dollars, après que le Commandement central américain a déclaré que l’Iran avait lancé plusieurs missiles balistiques qui avaient été interceptés avec succès.

"Cette dernière attaque souligne que les deux parties sont encore loin de résoudre le différend fondamental concernant le passage par le détroit d’Ormuz, qui avait entraîné l’échec du précédent protocole d’accord", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG. L’Iran a de fait fermé cette voie navigable stratégique à tous les navires autres que les siens après les frappes menées par les États-Unis et Israël le 28 février. Un accord conclu le mois dernier entre Washington et Téhéran avait permis sa réouverture partielle, mais celui-ci a volé en éclats début juillet après que l’Iran a tiré sur des navires empruntant un canal qu’il n’avait pas approuvé.

Cela a de nouveau mis les pressions inflationnistes sous les feux de l’actualité à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale attendue plus tard dans la journée de mercredi. La banque centrale américaine semble plus encline à maintenir ses taux d’intérêt inchangés, même si un nombre croissant de ses responsables s’inquiètent ouvertement de l’inflation.

La décision reste exceptionnellement difficile à anticiper dans le cadre du régime d’absence d’indications adopté par le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, les opérateurs tablant sur une probabilité de 33 % d’une hausse. Le dollar américain se maintenait près de son plus haut niveau depuis un mois à la veille de cette décision. FRX/

"Nous pensons que le marché sous-estime peut-être une nouvelle fois l’ampleur du virage restrictif opéré par la Fed, et que la (pour l’instant) hausse modérée des prix de l’énergie pourrait faire pencher la balance, déjà très serrée, en faveur d’une hausse cette semaine", a déclaré Frank Flight, responsable de la stratégie macroéconomique chez Citadel Securities.

"Nous reconnaissons que la décision est serrée, mais nous tablons désormais sur une hausse des taux lors de la réunion de juillet", a ajouté M. Flight.