La chute des cours obligataires s'accentue alors que les prix du pétrole et les craintes liées à la dette publique secouent les marchés

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(Mises à jour tout au long de la séance européenne; ajout d'un commentaire d'analyste et d'un graphique)

* Le rendement des bons du Trésor à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 2023

* Les taux japonais à 10 ans dépassent les 3 % pour la première fois depuis 1996

* Les marchés boursiers et les consommateurs surveillent la hausse des coûts d'emprunt

par Ankur Banerjee et Harry Robertson

Les obligations mondiales ont poursuivi leur baisse mercredi, propulsant les coûts d’emprunt à des plus hauts depuis plusieurs décennies , alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix de l’énergie et ajoute des craintes d’inflation aux inquiétudes liées à l’explosion de la dette publique.

Les rendements des obligations d’État constituent une référence pour les prix des actifs sur l’ensemble des marchés financiers; le renchérissement du crédit se traduit par une hausse des taux hypothécaires pour les consommateurs et oblige les gouvernements à faire des choix difficiles en matière de dépenses publiques à mesure que les coûts de financement augmentent.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR – qui donne le ton aux coûts d’emprunt dans l’ensemble de l’économie mondiale – a atteint son plus haut niveau depuis trois ans. Il avoisine désormais la barre des 5 %, ce qui pourrait déstabiliser des marchés boursiers déjà nerveux.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC s’est maintenu au-dessus de 3 % pour la première fois en 30 ans, tandis que la hausse des prix du gaz a fait que les rendements des Bunds allemands à 10 ans DE10YT=RR se sont maintenus à leur plus haut niveau depuis 2011 et que l’équivalent britannique GB10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2008. Les rendements augmentent lorsque les prix baissent, et inversement.

Une conjonction de facteurs était à l'œuvre, a expliqué Michael Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique chez State Street, la hausse des prix de l'énergie incitant les traders à parier sur des hausses de taux, ce qui a fait grimper les rendements à court terme.

« Ce contexte s’accompagne également de préoccupations à plus long terme concernant la trajectoire budgétaire. En France et au Royaume-Uni, nous allons bientôt avoir des nouvelles concernant les budgets. Il n’y a donc pas beaucoup de facteurs positifs à l’horizon », a déclaré M. Metcalfe.

Les émissions obligataires des grandes entreprises technologiques, qui lèvent massivement des fonds pour financer le boom de l’IA , ont accentué la pression sur le marché des obligations souveraines, les entreprises technologiques américaines aux moyens financiers considérables rivalisant avec les gouvernements pour attirer les capitaux des investisseurs.

Naka Matsuzawa, stratège macroéconomique en chef chez Nomura Securities à Tokyo, a indiqué que la volonté des « hyperscalers » de payer des taux relativement élevés faisait grimper les rendements de manière générale, l’attention se portant désormais sur la question de savoir si la croissance pourra suivre cette tendance afin d’aider les économies à faire face à la hausse des taux.

Les rendements pourraient continuer à augmenter, les investisseurs exigeant une prime plus élevée, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

LES DIFFICULTÉS DU MARCHÉ OBLIGATAIRES

Voici quelques articles connexes sur la flambée des rendements des obligations d’État, ses causes et les raisons pour lesquelles les investisseurs et les emprunteurs s’inquiètent:

- Quelles sont les causes de la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux?

- Comment la chute du marché obligataire japonais est en train de renverser la tendance des capitaux mondiaux

- Les responsables ne manquent pas dans la panique autour des rendements des bons du Trésor américain à long terme

- Sous pression: suivi des difficultés rencontrées par la dette publique des pays du G7

LES « VIGILANTES OBLIGATAIRES » SE MOBILISENT-ILS?

Les obligations sont sous pression depuis le début de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, mais les rendements ont atteint ces derniers mois leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années en raison des craintes liées à l’alourdissement de la dette dans les grandes économies, notamment aux États-Unis.

Les gouvernements recourent massivement à l’emprunt après une forte hausse des dépenses liée à la pandémie, à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique. Ils sont également confrontés au vieillissement de la population, à l’augmentation des dépenses sociales et à des besoins accrus en matière d’investissements dans la défense.

Le nouveau gouvernement britannique, dirigé par le Premier ministre Andy Burnham , présentera son budget en octobre, tandis que la France se prépare à de nouvelles batailles autour de son prochain budget.

Au Japon, la flambée des rendements obligataires a braqué les projecteurs sur la Première ministre japonaise Sanae Takaichi et ses plans d’investissement ambitieux.

Ces mesures ont fait resurgir le spectre des « justiciers de la dette », ces investisseurs qui cherchent à imposer une discipline budgétaire aux gouvernements en exigeant des rémunérations nettement plus élevées pour détenir leurs obligations.

« La crainte est que les “bond vigilantes” soient à l’œuvre et poussent les rendements à la hausse pour protester contre les importants déficits publics », a déclaré Ed Yardeni, président de Yardeni Research.

« Nous partageons les préoccupations des “bond vigilantes”, mais nous ne sommes pas convaincus que les rendements obligataires soient, ou soient sur le point de devenir, prohibitifs », a ajouté M. Yardeni, qui a inventé ce terme dans les années 1980.

Il a ajouté que si les rendements des obligations américaines à 10 ans atteignaient 5 %, il s’attendait à ce que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, émette davantage de titres à court terme afin de racheter des obligations à plus long terme et de calmer les marchés.

Le Trésor américain est intervenu sur les marchés le mois dernier pour faire baisser les rendements obligataires à long terme, bien que l’impact ait été de courte durée et que les rendements des bons du Trésor à 30 ans soient

US30YT=RR de nouveau proches de leurs plus hauts niveaux depuis 19 ans.

M. Metcalfe, de State Street, a qualifié la vague de ventes d’obligations d’« ordonnée ».

Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management à Singapour, a déclaré que les taux pourraient commencer à peser sur les emprunteurs publics et privés, la hausse des rendements pesant également sur les valorisations boursières.

Les marchés boursiers mondiaux ont globalement été soutenus par de solides résultats, même s'ils se sont affaiblis cette semaine.

La hausse des rendements peut rendre les obligations plus attractives et, en particulier, réduire l’attrait des entreprises dont le potentiel de bénéfices se situe lointainement dans l’avenir, compte tenu du meilleur rendement offert par les actifs sûrs.

ZOOM SUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE

La hausse des coûts de l’énergie continue de peser sur les économies, alimentant les anticipations des traders concernant une hausse des taux.

Le prix du Brent LCOc1 a atteint mercredi son plus haut niveau depuis un mois après les frappes réciproques entre les États-Unis et l’Iran, tandis que les prix du gaz naturel en Europe TFMBMc1 sont à leur plus haut niveau depuis début 2023.

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclenché une forte hausse des anticipations d’une hausse des taux en septembre avec un discours « hawkish » la semaine dernière, dans lequel il a reconnu que les progrès en matière d’inflation n’étaient pas suffisants.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, sensible aux variations des taux US2YT=RR , se situe à son plus haut niveau depuis 18 mois.

Les opérateurs s’attendent à une hausse des taux de la Banque centrale européenne la semaine prochaine et anticipent une probabilité d’environ 70 % d’une hausse de la Fed la semaine suivante.