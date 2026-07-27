La chute des cours du pétrole déclenche un rebond de soulagement sur les marchés boursiers et obligataires mondiaux

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* Les contrats à terme sur les actions américaines se raffermissent alors que le Brent recule de 8 %

* L'Iran affirme qu'il mettra fin à ses attaques tant que les États-Unis feront de même

* Les taux et le dollar reculent alors que le marché anticipe une baisse de la probabilité d'une hausse des taux de la Fed

(Mise à jour avec les cours avant l'ouverture aux États-Unis et modification de la citation des analystes) par Wayne Cole et Sruthi Shankar

Les marchés boursiers et obligataires du monde entier ont connu lundi un rebond de soulagement, l’apaisement des tensions au Moyen-Orient ayant entraîné une chute des cours du pétrole et apaisé les craintes inflationnistes à l’approche d’une semaine chargée en réunions de banques centrales et en publications de résultats.

Le président américain Donald Trump a mis fin à une campagne de bombardements de deux semaines contre l’Iran, les responsables américains s’étant apparemment inquiétés de l’épuisement des stocks d’armes de défense aérienne. L’Iran a déclaré qu’il suspendrait ses propres attaques tant que les États-Unis cesseraient le feu.

Cette accalmie des combats au-dessus du détroit d’Ormuz a entraîné une baisse de 7,8 % du Brent LCOc1 , à 89,41 dollars le baril, tandis que le brut américain Clc1 reculait de près de 7 %, à 83,2 dollars. O/R

L’indice européen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,9 %, se rapprochant des plus hauts historiques atteints début juillet. Les valeurs sensibles à la conjoncture économique, notamment celles du commerce de détail .SXRP et du secteur du voyage .SXTP , ont bondi de plus de 2 %, bien que la baisse des valeurs pétrolières .SXEP ait pesé sur l’ensemble du marché.

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Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,9 % et ceux sur le Nasdaq NQc1 ont bondi de 1,4 %, laissant présager un démarrage en hausse pour Wall Street. .N

La plupart des principales devises se sont appréciées face au dollar, les opérateurs ayant légèrement revu à la baisse la probabilité d’une hausse des taux de la Réserve fédérale cette semaine. 0#USDIRPR

L'euro EUR=EBS a légèrement progressé de 0,2 % à 1,139 $ et le dollar a reculé de 0,2 % face au yen, à 163,64 JPY=EBS .

La décision de la banque centrale américaine est attendue mercredi et les marchés tablent sur une probabilité d’environ un tiers d’une hausse des taux, bien que la plupart des analystes doutent que le président Kevin Warsh soit favorable à une telle mesure.

“Depuis la dernière réunion du FOMC, les données relatives à l’inflation, au marché du travail et à la consommation ont toutes été suffisamment rassurantes pour écarter la nécessité d’une hausse agressive des taux. Le fait que le prix du pétrole soit plus proche de 70 dollars que de 100 dollars a également été une source de réconfort,” a déclaré Samy Chaar, économiste en chef chez Lombard Odier.

M. Chaar a indiqué que le prix relativement élevé du pétrole offrait une opportunité aux “faucons” de la banque centrale américaine pour faire pression en faveur de hausses des taux. “Mais nous n’en sommes pas encore là. Je pense que cela dépendra de la durée des tensions au Moyen-Orient,” a-t-il ajouté.

Le recul du pétrole a contribué à faire baisser lundi les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR de 4,3 points de base, à 4,64 %, les faisant passer encore plus bas que le plus haut niveau atteint la semaine dernière depuis 18 mois et les orientant vers leur plus forte baisse journalière depuis le 24 juin. Les rendements des obligations d’État européennes ont également baissé de manière généralisée. US/ GVD/EUR

La Banque d’Angleterre annoncera sa décision de politique monétaire jeudi et la Banque du Japon vendredi; les deux institutions devraient maintenir leurs taux inchangés, tout en restant prudentes face aux risques d’inflation à venir.

LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES METTRONT LES HAUSSIERS À L'ÉPREUVE

Environ un tiers des entreprises du S&P 500 publient leurs résultats cette semaine, et les bénéfices devraient afficher une hausse de 26,5 % par rapport à l’année dernière, selon les données de LSEG IBES.

Compte tenu de ces attentes très élevées et de l’inquiétude grandissante face au coût colossal des investissements dans l’IA, même des résultats exceptionnels pourraient ne pas suffire à satisfaire les investisseurs.

L’ampleur des sommes en jeu a été soulignée par un article du Wall Street Journal indiquant que Nvidia NVDA.O était en pourparlers pour fournir un soutien financier d’environ 250 milliards de dollars à OpenAI dans le cadre d’un projet de centre de données.

Parmi les entreprises qui publient leurs résultats cette semaine figurent les chouchous du secteur technologique Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O , Amazon AMZN.O , Apple AAPL.O et Qualcomm QCOM.O , ainsi qu’une multitude de valeurs des secteurs de l’industrie, de la défense et de la santé.

Pourtant, signe d’une demande insatiable pour tout ce qui touche à l’IA, le fabricant chinois de puces CXMT Corp

688825.SS a bondi de 466 % lors de ses débuts à la Bourse de Shanghai lundi, à la suite de la plus grande introduction en bourse de l’année en Asie.

Parmi les données à surveiller, citons le PIB américain préliminaire du deuxième trimestre, dont la croissance devrait s’accélérer pour atteindre 1,5 % en rythme annualisé après un début d’année morose. L’indice des prix PCE de juin, les revenus et la consommation des ménages, les demandes hebdomadaires d’allocations chômage, l’indice des coûts salariaux du deuxième trimestre et l’indice de confiance des consommateurs du Michigan pour juillet complètent l’agenda de la semaine.

Du côté de la zone euro, l’agenda comprend le PIB préliminaire du deuxième trimestre, le climat économique de juillet, la confiance des consommateurs, l’inflation préliminaire et le taux de chômage de juin.

L'enquête de l'Institut Ifo publiée lundi a révélé que le moral des entreprises allemandes s'est amélioré plus que prévu en juillet grâce à des perspectives nettement plus optimistes.

Sur les marchés des matières premières, la baisse des rendements a permis à l’or, qui ne rapporte pas d’intérêts, de grimper de 1,1 % à 4 098,76 dollars l’once XAU= . GOL/