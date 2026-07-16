La chute des actions du secteur des semi-conducteurs fait plonger Wall Street, annulant ainsi les bons résultats d'entreprise et les données économiques favorables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les cours en milieu d'après-midi)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,35 %, S&P 500 -0,52 %, Nasdaq -1,19 %

* Les fabricants de puces mémoire en tête des baisses

* UnitedHealth en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices pour 2026

* GE Aerospace recule malgré la révision à la hausse de ses prévisions pour 2026

* Les ventes au détail américaines progressent légèrement en juin

par Stephen Culp et Ragini Mathur

Les valeurs du secteur des puces électroniques ont entraîné le Nasdaq et le S&P 500 à la baisse jeudi, continuant ainsi à dicter les mouvements du marché dans son ensemble malgré des données économiques américaines globalement encourageantes et une saison des résultats qui s'est avérée solide jusqu'à présent. Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui de la technologie .SPLRCT a enregistré la plus forte baisse en pourcentage, la chute de 4,8 % des valeurs des semi-conducteurs

.SOX pesant lourdement sur le secteur et le marché.

Les fluctuations quotidiennes des puces électroniques déterminent de plus en plus l’évolution globale des principaux indices boursiers américains, en particulier le Nasdaq, fortement orienté vers la technologie. “Cela tient strictement au poids des puces électroniques dans le S&P 500,” a déclaré Paul Nolte, conseiller en gestion de patrimoine senior et stratège de marché chez Murphy & Sylvest à Elmhurst, dans l’Illinois. “Il y a trois ou quatre ans, ce poids était de 8 %, et il dépasse aujourd’hui les 20 %. Si l’on examine le reste du marché, il se porte bien.”

La faiblesse du secteur des puces électroniques, même après que TSMC, baromètre de la demande dans ce domaine, a annoncé une hausse de 77 % de son bénéfice trimestriel , a mis en évidence les attentes élevées pesant sur un secteur qui a bondi de près de 70 % depuis le début de l’année. Les actions du fabricant de puces cotées aux États-Unis TSM.N ont chuté de 3,5 %.

Les fabricants de puces mémoire figuraient parmi les plus grands perdants, avec SanDisk SNDK.O , Western Digital WDC.O , Seagate Technology STX.O et Intel INTC.O en baisse de 6,9 % à 12,1 %. “Cette vague de ventes de puces s'explique en partie par le fait que les investisseurs se disent: “Bon, faisons un peu le calcul,” a ajouté Nolte. “C'est un secteur cyclique, et à un moment donné, ils vont satisfaire la demande en puces. Et ensuite, que se passera-t-il?” Les pertes du Dow ont été en partie amorties par une hausse de 2,5 % de UnitedHealth Group UNH.N , après que la société a dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street et revu à la hausse ses prévisions pour 2026. Les valeurs du secteur de la santé .SPXHC ont progressé de 2,2 %. United Airlines UAL.O a reculé de 1,4 %, la flambée des cours du pétrole ayant pesé sur ses prévisions. GE Aerospace GE.N a reculé de 6,3 %, alors même que la société avait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026.

Les analystes ont placé la barre très haut pour la saison des résultats du deuxième trimestre. Les entreprises du S&P 500 devraient, dans l’ensemble, afficher une croissance de leurs bénéfices de 23,7 % en glissement annuel. À eux seuls, les bénéfices du secteur technologique devraient bondir de 65,5 % par rapport au même trimestre de l’année précédente, selon les dernières données disponibles de LSEG.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 183,32 points, soit 0,35 %, pour clôturer à 52.473,99, le S&P 500

.SPX a perdu 39,70 points, soit 0,52 %, à 7.532,70 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 313,66 points, soit 1,19 %, à 25.955,57.

VENTES AU DÉTAIL SOLIDES, FAIBLE NOMBRE DE DEMANDES D'ALLOCATIONS CHÔMAGE, DONNÉES IMMOBILIÈRES FAIBLES Une série d’indicateurs économiques publiés jeudi a révélé des ventes au détail de base solides, une baisse des demandes d’allocations chômage et une forte reprise de l’activité manufacturière dans le Nord-Est. Des données moins positives sont venues du secteur immobilier, avec une baisse plus importante que prévu des ventes de logements en attente et une détérioration du moral des constructeurs, reflétant les coûts d’emprunt élevés et les difficultés financières des acheteurs potentiels. Les États-Unis et l’Iran ont intensifié leur salve de frappes aériennes , prolongeant ainsi une escalade qui dure depuis une semaine et qui a pratiquement réduit à néant la trêve conclue le mois dernier. Toutefois, la libération par l’Iran d’un citoyen américain laisse entrevoir une issue permettant aux deux parties d’éviter la reprise d’une guerre totale.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,07 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a enregistré 276 nouveaux plus hauts et 141 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1.809 titres ont progressé et 2.861 ont reculé, les titres en baisse étant 1,58 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 38 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 183 nouveaux plus-hauts et 132 nouveaux plus-bas.