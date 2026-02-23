 Aller au contenu principal
La chute de Novo Nordisk efface les derniers gains de l'ère Wegovy après l'échec d'un essai clinique
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont chuté de plus de 15% lundi, effaçant les derniers gains que le lancement de Wegovy avait apportés, après que le fabricant de médicaments ait déclaré que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité CagriSema a été moins performant que le tirzepatide d'Eli Lilly LLY.N lors d'un essai.

L'essai était conçu pour montrer que le CagriSema était au moins aussi efficace que le tirzepatide pour réduire le poids, mais il n'a pas atteint cet objectif, a déclaré le groupe danois dans un communiqué.

Novo, qui valait plus de 600 milliards de dollars en 2024, a perdu environ 400 milliards de dollars par rapport à cette évaluation, ce qui ramène les actions à leurs derniers niveaux avant que Wegovy ne les transforme en l'entreprise pharmaceutique la plus précieuse du monde.

En milieu de matinée à Copenhague, les actions de Novo se négociaient à leur niveau le plus bas depuis juin 2021, lorsque son médicament vedette pour la perte de poids a été lancé pour la première fois.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que l'échec de l'essai était un revers important qui pourrait freiner la demande de CagriSema, tempérer les espoirs de ventes à long terme et laisser Novo lutter pour regagner des parts sur le marché en croissance rapide du traitement de l'obésité.

"Alors que le CagriSema pourrait offrir une nouvelle option de traitement aux patients, son infériorité par rapport au Zepbound signifie qu'il est peu probable qu'il aide Novo à reprendre des parts de marché dans le domaine de l'obésité", ont-ils déclaré.

Ce revers vient s'ajouter aux inquiétudes des investisseurs concernant l'intensification de la concurrence dans les traitements de l'obésité, où la demande est de plus en plus stimulée par les médicaments offrant les meilleurs résultats en matière de perte de poids. Novo Nordisk a été l'une des entreprises les moins performantes de l'indice de référence européen STOXX 600 .STOXX lundi. Les actions de son homologue danois Zealand Pharma ZELA.CO ont également chuté de 6,7 %.

Les actions d'Eli Lilly ont augmenté d'environ 4 % dans les échanges de pré-marché aux États-Unis.

