La chute de la Bourse américaine est-elle justifiée ?

Le président américain Donald Trump descend de l'avion présidentiel Air Force One à son arrivée à la base militaire de Joint Base Andrews, dans le Maryland, le 13 avril 2025. Il revient à Washington après avoir passé le week-end en Floride. (Photo : Mandel NGAN / AFP)

Les marchés financiers accusent le coup des taxes douanières imposées par l'administration américaine au reste du monde. Pour Christian Saint-Etienne, la politique menée par Donald Trump est de nature à se retourner contre les Etats-Unis

Donald Trump a annoncé le 2 avril 2025 qu'il allait « libérer » les Etats-Unis des importations qui « minent » la prospérité américaine en imposant deux niveaux de droits de douane : 1/ un niveau dit ‘de base' de 10% sur toutes les importations de toutes provenances et s'appliquant dès le 5 avril 2025 ; 2/ une tranche supplémentaire frappant les importations des pays ayant des excédents élevés dans leur commerce avec les Etats-Unis et s'appliquant le 9 avril 2025. Au total, ces droits de douane cumulés atteignent 34% pour la Chine, 24% pour le Japon et 20% pour l'Union européenne. Cette dernière a immédiatement annoncé vouloir ouvrir des négociations avec l'Administration américaine sachant, par ailleurs, que Trump a redit le 12 mars 2025 qu'il souhaitait une dissolution de l'Union européenne.

Trump pense ainsi faire une « nouvelle déclaration d'indépendance » des Etats-Unis qui va lui permettre simultanément de rééquilibrer la balance commerciale des Etats-Unis, réindustrialiser son pays et augmenter les recettes de l'Etat fédéral. En réalité, Trump ne libère pas son pays mais enferme les Etats-Unis dans une citadelle douanière qui va avoir trois conséquences : 1/ les autres pays du monde vont multiplier les échanges entre eux en laissant les Etats-Unis en dehors d'un mouvement économique majeur, 2/ les Etats-Unis ne peuvent vaincre la Chine sans un puissant système d'alliances que Trump affaiblit, 3/ les exportations américaines vont subir les hausses des droits de douane des autres pays et le peuple américain souffrir d'une hausse de l'inflation.

Make America Small Again

La guerre commerciale initiée par Trump pourrait se retourner contre les Etats-Unis et le slogan ‘Make America Great Again' (MAGA) pourrait se transformer en ‘Make America Small Again' (MASA). C'est ce que les marchés financiers commencent à supputer. La forte correction des bourses américaines au premier trimestre de 2025 est à l'image de la chute des ventes de Tesla au cours de la même période.

Trump avait annoncé le retour de la prospérité et la fin de l'inflation. Les Américains pourraient obtenir les deux mais dans l'autre sens : baisse de la croissance et hausse de l'inflation. Certains analystes américains annoncent le retour éventuel de la stagflation, ce qui serait l'échec total de Trump 2. Il est encore trop tôt pour porter un jugement sur la nouvelle expérience américaine mais elle ne démarre comme prévu par le locataire de la Maison-Blanche et ses équipes.

Erreur de stratégie ?

Surtout, les Etats-Unis sont engagés dans un conflit majeur avec la Chine pour la domination mondiale. Ce conflit est à la fois stratégique, économique, militaire, diplomatique et comporte une dimension philosophique et politique majeure. C'est au moment où l'Amérique aurait le plus besoin de ses alliés, et notamment de l'Union européenne, que Donald Trump affaiblit les alliances séculaires des Etats-Unis.

Les marchés financiers comprennent bien ces dimensions qui vont déterminer l'évolution des chiffres d'affaires des sociétés cotées et l'évolution de leurs bénéfices. Que les investisseurs, analystes et sociétés de gestion ne semblent pas anticiper une évolution favorable de l'économie américaine devrait alerter les équipes de Trump sur une éventuelle erreur de stratégie. Mais le président ne doute jamais.