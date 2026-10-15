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La chute de CoreWeave se répercute sur les valeurs européennes liées à l'IA
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 10:17

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IA mondiale (Crédits: Adobe Stock / image générée pa)

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Les actions des fabricants européens de puces électroniques et des groupes liés à l'intelligence artificielle (IA) chutent fortement jeudi, dans le sillage d'une vague de ventes observée sur les places asiatiques et les marchés américains.

Vers 08h00 GMT, l'indice des nouvelles technologies sur le Stoxx 6000 .SX8P recule de 2,80%, après être tombé en séance à son plus bas niveau depuis plus de trois semaines. La "tech" est en queue des grands secteurs de l'indice large paneuropéen .STOXX , qui lui-même reflue de 0,21%.

Parmi les valeurs individuelles, les poids lourds de l'indice technologique comme ASML ASML.AS , STMicroelectronics STMPA.PA , BESI BESI.AS , Infineon IFXGn.DE et ASMI ASMI.AS reculent de 6,5% à 9,8%.

Siltronic WAFGn.DE , Soitec SOIT.PA , Aixtron AIXGn.DE , Technoprobe TPRO.MI , Suss MicroTec SMHNn.DE et AT&S ATSV.VI affichent des baisses comprises entre 9% et 11%.

Nordic Semiconductor NOD.OL , Melexis MLXS.BR et X-FAB XFAB.PA reculent tous d'environ 4% à 5%.

D'autres titres liés à l'IA, comme Nokia NOKIA.HE , Prysmian PRY.MI , Legrand LEGD.PA , Schneider Electric SCHN.PA et ABB ABN.S , reculent tous de 4% à 7% environ.

En Asie, les fabricants japonais d'équipements pour semi-conducteurs Advantest 6857.T et Tokyo Electron 8035.T ont plongé respectivement de 14,96% et 7,78%. SoftBank Group 9984.T , investisseur dans les start-ups spécialisées dans l'IA, a dégringolé de 9,33%.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 2330.TW TSM.N a cédé 2,01%, malgré la publication par le groupe d'un bénéfice record pour le sixième trimestre consécutif. Samsung Electronics 005930.KS a plongé de 9,48%, tandis que les fabricants de puces mémoire SK Hynix 000660.KS et Kioxia Holdings 285A.T ont reflué respectivement 11,06% et 12,32%.

$50 MDS DE DETTE POUR COREWEAVE

La nouvelle débâcle en Bourse du secteur technologique est liée à CoreWeave CRWV.O , un opérateur de centres de données déficitaire, qui doit près de 50 milliards de dollars selon les données de LSEG.

L'action CoreWeave à Wall Street a chuté de 15% mercredi et perdait encore 6% jeudi dans les transactions hors séance, effaçant ainsi un cinquième de sa valeur.

"Des inquiétudes ont été soulevées quant à une possible détérioration de la santé financière des entreprises liées à l'IA", souligne Wataru Akiyama, stratège chez Nomura. "Par conséquent, les préoccupations concernant les investissements dans l'IA et la rentabilité de ce secteur se sont rapidement accrues", a-t-il ajouté

Le rendement des obligations à échéance 2032 de CoreWeave a dépassé les 15%, provoquant une onde de choc sur les marchés du crédit.

Le spectre de difficultés à venir sur le marché des obligations à haut rendement, notamment pour les centres de données, pousse les investisseurs vers les obligations souveraines, dans un contexte d'aversion au risque qui fait monter leurs prix et parallèlement chuter leurs rendements.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR baisse de 10 points de base, à 5,08%, tandis que son équivalent allemand DE10YT=RR lâche plus de huit points de base, à 3,38%.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution d'Ozan Ergenay et de Kevin Buckland, édité par Augustin Turpin)

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NOKIA
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NORDIC SEMICONDU
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NORDIC SEMICONDU
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40,3300 EUR Euronext Paris -6,27%
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TECHNOPR
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TECHNOPR
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