Saint-Gobain renforce son ancrage américain avec D.S. Brown selon AlphaValue

Le spécialiste des matériaux de construction s'adjuge 1,95% à la Bourse de Paris jeudi matin, après avoir annoncé la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de D.S. Brown Company, un fabricant américain spécialisé dans les solutions destinées aux ponts, aux aéroports et aux infrastructures de transport.

AlphaValue estime que cette opération s'inscrit dans la stratégie de renforcement du groupe en Amérique du Nord, même si son impact financier devrait rester limité à court terme. Basée dans l'Ohio, D.S. Brown réalise environ 90 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel et emploie 235 personnes.

L'entreprise conçoit notamment des joints de dilatation, des appareils d'appui pour les structures et des solutions d'étanchéité. Les modalités financières de l'acquisition n'ont pas été dévoilées. Sa finalisation est attendue d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'approbation des autorités américaines de la concurrence.

Avec un chiffre d'affaires représentant moins de 0,2% des ventes annuelles de Saint-Gobain, qui ont atteint 46,5 milliards d'euros, cette acquisition reste modeste à l'échelle du groupe. Elle illustre néanmoins sa volonté de renforcer sa présence dans la construction non résidentielle et les infrastructures, deux marchés ciblés dans sa stratégie de développement.

Après le rachat récent de Xypex, spécialisé dans les solutions d'imperméabilisation du béton, l'intégration de D.S. Brown constitue une nouvelle opération de croissance externe ciblée. Si ses effets sur les résultats devraient être neutres à court terme, elle contribue au repositionnement géographique et sectoriel du groupe.