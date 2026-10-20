La chute brutale du cours de l'action d'une entreprise sud-coréenne lors de son introduction en bourse renforce les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La chute du secteur de l'IA s'accentue alors que les investisseurs se retirent de ce secteur

* Le pessimisme autour de l'IA fait chuter le KOSPI à son plus bas niveau de clôture depuis six mois

* Les investisseurs réévaluent les dépenses liées à l'IA, les valorisations et la demande en centres de données

(Ajout d’une information clé au paragraphe 2, réaction des marchés mondiaux au paragraphe 4)

par Heejin Kim et Yantoultra Ngui

La chute de 32 % mardi du cours de l’action du groupe sud-coréen Elice 0158S0.KQ a ravivé les inquiétudes des investisseurs quant à la viabilité et au délai de rentabilité des capitaux colossaux investis dans le développement de l’IA, alors que les valorisations des entreprises font l’objet d’une surveillance accrue.

La chute du cours de l’action de ce fournisseur de services cloud d’IA ainsi que de logiciels éducatifs et professionnels basés sur l’IA en a fait la pire entrée en bourse jamais enregistrée en Corée du Sud pour une entreprise ayant levé plus de 100 millions de dollars lors d’une introduction en bourse, selon les données de Dealogic.

Elice a levé 201,1 milliards de wons (150 millions de dollars) lors de son introduction en bourse, et a déclaré qu’elle prévoyait de consacrer la majeure partie des fonds levés au lancement de centres de données modulaires portables et d’infrastructures associées.

La mauvaise performance du titre lors de son premier jour de cotation a contribué à un nouveau fléchissement des valeurs liées à l’IA à Wall Street mardi, les actions des entreprises de néocloud, notamment CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O , ayant toutes deux chuté de plus de 5 %.

La chute d’Elice avait auparavant pesé sur l’ensemble du marché sud-coréen, véritable baromètre du commerce mondial de l’IA et du sentiment des investisseurs, l’indice de référence KOSPI .KS11 reculant de 3,73 % pour atteindre son plus bas niveau de clôture depuis le 7 avril.

Après avoir dominé les hausses du marché, les entreprises du secteur de l’IA sont désormais confrontées à des investisseurs plus sceptiques, les inquiétudes concernant les dépenses, la concurrence et la rentabilité prenant le pas sur l’optimisme quant au potentiel à long terme de l’IA.

La hausse de l’inflation a également entraîné une augmentation des taux d’intérêt, ce qui signifie que le remboursement de la dette du secteur de l’IA deviendra plus coûteux. S&P Global estime que les plus grandes entreprises technologiques mondiales sont susceptibles d’avoir davantage de passifs liés à l’IA que ce qui est actuellement connu.

Le prix de l'introduction en bourse d'Elice a été fixé le 6 octobre, avant la récente vague de ventes massives qui a touché les actions liées à l'IA.

"La conclusion est simple: le timing est mauvais. La récente vague de ventes massives de titres du secteur des puces électroniques a refroidi l’enthousiasme des investisseurs, et ces débuts décevants constituent sans aucun doute un avertissement pour les prochaines introductions en bourse dans le domaine de l’IA", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

"La bonne nouvelle, c’est que l’actualité de l’IA peut changer d’une minute à l’autre. Une seule avancée majeure suffirait à relancer la reprise", a-t-elle ajouté, précisant que le potentiel de hausse du secteur continue de rivaliser avec les risques de baisse liés aux valorisations élevées.

UN EXAMEN DE PLUS EN PLUS MINUTIEUX DES OPÉRATIONS D'INFRASTRUCTURE D'IA

L’action Elice a clôturé à 60 500 wons, contre un prix d’introduction de 90 500 wons, ce qui valorise la société à environ 674 milliards de wons (508 millions de dollars). L’introduction en bourse a attiré des ordres institutionnels représentant 388,84 fois le nombre d’actions disponibles dans l’offre.

Ces débuts décevants font suite à l’annulation ou à la suspension, ces derniers jours, d’autres opérations d’introduction en bourse d’entreprises spécialisées dans l’IA, les investisseurs s’interrogeant sur la capacité des sociétés qui se livrent à une course effrénée pour construire les infrastructures sous-jacentes à l’IA à générer des rendements justifiant des dépenses en forte hausse .

L’introduction en bourse de la société australienne Firmus , soutenue par Nvidia NVDA.O , a été suspendue, tandis qu’AirTrunk , soutenue par Blackstone BX.N , a reporté son introduction à Singapour, et SB Energy , une filiale de SoftBank 9984.T , a reporté sa vente d’actions aux États-Unis.

Les investisseurs examinent de plus en plus attentivement les opérations liées aux infrastructures d’IA et aux centres de données, a déclaré Ke Yan, directeur de la recherche chez Shenton Research, basé à Singapour, et se concentrent désormais sur les contrats clients et les chiffres d’affaires engagés de ces entreprises.

"Personne ne sait vraiment quelle sera la demande en matière d’IA et il est difficile d’estimer la demande actuelle", a déclaré Kim Hak-joon, analyste chez Kiwoom Securities, à Séoul.

Le chiffre d’affaires d’Elice pour le premier semestre a triplé pour atteindre 34 milliards de wons, et la société est passée d’une perte de 3,5 milliards de wons sur la même période de l’année précédente à un bénéfice d’exploitation de 10 milliards de wons.

Le principal actionnaire de la société est son directeur général et cofondateur, Kim Jae Won, qui détient 34,6 % du capital, devant l’investisseur de la Silicon Valley Altos, avec 24,45 %, et la Banque coréenne de développement, qui détient 6,45 %, selon les documents déposés par la société.

(1 $ = 1.327,2800 wons)