La Chine va instaurer jusqu'à 11,7% de droits de douane sur les produits laitiers de l'UE
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 09:00

La Chine va imposer des droits de douane allant jusqu'à 11,7% sur les produits laitiers en provenance de l'Union européenne (UE), a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce, précisant que ces prélèvements seraient appliqués à compter du 13 février.

(Reportage Xiuhao Chen et Ryan Woo, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

DANONE
69,5400 EUR Euronext Paris +0,75%
