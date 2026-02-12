Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La Chine va instaurer jusqu'à 11,7% de droits de douane sur les produits laitiers de l'UE
information fournie par Reuters•12/02/2026 à 09:00
La Chine va imposer des
droits de douane allant jusqu'à 11,7% sur les produits laitiers
en provenance de l'Union européenne (UE), a annoncé jeudi le
ministère chinois du Commerce, précisant que ces prélèvements
seraient appliqués à compter du 13 février.
(Reportage Xiuhao Chen et Ryan Woo, version française Benjamin
Mallet, édité par Blandine Hénault)
information fournie par Boursorama avec AFP•12.02.2026•09:19•
Le géant industriel allemand Siemens a entamé son exercice décalé 2025-2026 avec un bénéfice net meilleur que prévu, dopé par l'essor de l’intelligence artificielle (IA) et le redressement de sa branche "industries numériques", et a confirmé jeudi ses prévisions ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Media Services•12.02.2026•09:18•
"Chercher à priver plus de 100 millions d'utilisateurs d'une communication privée et sécurisée constitue un recul qui ne peut que réduire la sécurité des personnes en Russie", a déclaré WhatsApp, filiale du groupe américain Meta, sur X mercredi 11 février. Plus ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•12.02.2026•09:00•
Le groupe de luxe français Hermès a annoncé jeudi une baisse de 1,72% de son bénéfice net en 2025, à 4,5 milliards d'euros, pénalisé notamment par la surtaxe exceptionnelle imposée aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques françaises. ...
Lire la suite
Les deux principaux prétendants au poste de Premier ministre du Bangladesh ont exhorté leurs partisans à voter en masse aux législatives organisées jeudi pour tourner la page du régime de fer de Sheikh Hasina, emportée en 2024 par une insurrection des jeunes de ...
Lire la suite
